Ainara Suárez reacciona a la detención de su agresor sexual Axel “N”

MÉXICO.- Hace un par de días que se informó sobre la detención de Axel “N”, acusado de abuso sexual hacia la joven Ainara Suárez, quien también denunció a la youtuber YosStop. Yosseline "N" actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla por cargos de pornografía infantil.

Ante la sorpresa de varios por lo acontecido con Axel "N", quien se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México con intención de escapar del país para dirigirse a Miami, Ainara decidió hablar con sus seguidores y expresarse ante esta noticia.

La víctima del caso que fue sexualmente abusada hace tres años, informó a través de sus historias de Instagram que la audiencia para su abusador se realizó el pasado 30 de julio en la que se determinaría si sería vinculado a proceso por el cargo que se le acusa.

Como seguro saben, el miércoles detuvieron a uno de mis agresores denunciado por violación equiparada y el día de hoy a la 1 (de la tarde) inició la audiencia para determinar si lo vinculaban o no a proceso”, explicó la joven.

Ainara habló sobre su situación ante la detención del presunto agresor, y reveló sentirse aliviada por cómo se está haciendo justicia después de haber sido violada en una fiesta y cuyo momento quedó grabado en un vídeo que la influencer YosStop habría compartido con internautas.

“Afortunadamente lo vincularon, se queda en prisión preventiva como medida cautelar y la verdad estoy muy feliz por cómo están pasando las cosas, creo que todo está cayendo en su lugar”.

La joven de 19 años agradeció el apoyo de todos y asegura que todo está resultando bien para ella, aunque todavía faltan personas que fueron partícipes en su abuso.

“Todavía faltan tres y no vamos a parar hasta que todos realmente paguen y se haga justicia por lo que me hicieron. Quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado, ha sido increíble”.