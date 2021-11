¿YosStop pierde la vista en la cárcel?

CIUDAD DE MÉXICO.- YosStop actualmente se encuentra recluida en el penal Santa Martha Acatitila, después de que tuvo que ser arrestada el pasado 29 junio por el delito de almacenar y difundir pornografía infantil de una menor de edad.

Pero han sido por medio de sus redes sociales donde su actual pareja, se ha encargado de dar noticias de la reconocida ‘YouTuber’, donde ha dejado recados escritos a manos, audios e imágenes de quienes se han encargado de visitarla.

Recientemente por medio de su cuenta de Instagram, se dio a conocer por su novio Gerardo que la ‘YouTuber’ reveló que se encontraba muy asustada debido a que en los últimos días se había dado cuenta que tenía una visión borrosa.

Yoseline Hoffman nunca se imaginó que durante su estancia en la cárcel afectaría su vista, pero cuando decidió salir al sol se dio cuenta de la dificultad que tenía para poder enfocar su alrededor.

Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta.Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista. No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera ¿en qué momento se me deterioró la vista?” fue parte de lo que escribió la ‘YouTuber’.