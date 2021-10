YoStop envía audio a sus seguidores desde prisión y los invita a leer

MÉXICO.- Desde que la influencer Yosseline "N", conocida como YosStop, fue vinculada a proceso bajo los cargos de pornografía infantil y difusión, está en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla desde hace poco más de tres meses. Y apesar de no tener su celular con ella, la youtuber sigue bastante activa en sus redes sociales con ayuda de su novio, quien publica algunos mensajes que ella dedica a los demás.

En estos meses, YosStop ha compartido con sus fans varias reflexiones, tales como la importancia de las palabras, sus cambios físicos en prisión, su versión de los hechos, esto además de subir las manualidades que ha ido creando en las semanas, las cuales han mejorado notoriamente.

Sin embargo, en su más reciente publicación comentó que algunos de sus seguidores se han quejado de la extensión de sus mensajes al comentar "Mucho texto", y es que Yoss ya no tiene la capacidad de grabarse a sí misma para hablar con los internautas, por lo que posiblemente leer sus reflexiones podría molestar a ciertas personas por cambiar la dinámica.

Ante la gran cantidad de comentarios que expresaron lo tedioso que era leer, la influencer decidió hacer una llamada telefónica con su novio Gerardo González para hablar sobre esta situación. La conversación quedó capturada en video y así se subió a la cuenta de Instagram de YosStop.

Entre el celular aparecían varios libros, los cuales la youtuber afirma que no son ni la mitad de los que ha leído mientras se encuentra en prisión, posiblemente también tenga conexión con la invitación que hizo la joven hacia los stoppers, como se hacen llamar sus fans, a que lean más y se desconecten de las plataformas digitales.

Para todos aquellos que comentan 'mucho texto' a las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio. Estos no son ni la mitad de libros que he leído en estos tres meses, y sí, efectivamente, es mucho texto, pero no saben qué maravilloso ha sido desintoxicarme de la adicción del internet y profundizarme en el mundo de los libros. ¿Por qué no quieren leer? Si es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y humanos", expresa con sentimiento Yosseline.