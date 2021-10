YosStop comparte fuerte mensaje sobre su aspecto físico en prisión

MÉXICO.- Desde hace tres meses que Yosseline "N" permanece en el penal de Santa Martha Acatitla luego de ser acusada de pornografía infantil y difamación por el caso de Ainara Suárez. Por lo que desde su detención, la youtuber ha tratado de mantener la comunicación con sus seguidores y enviar mensajes sobre sus vivencias dentro de la cárcel, esto a través de las publicaciones que comparte su novio, Gerardo González, quien se dio la tarea de manejar las redes sociales de la joven.

Aunque ya van varios mensajes que YosStop ha compartido en su cuenta de Instagram, ahora la influencer volvió a mandar una reflexión sobre su aspecto físico, el cual asegura que ya no sabe cómo luce, pues no tiene algún espejo para mirarse a través de él. Aunque recibe comentarios como que perdió peso, por lo que habla sobre cómo logró despegarse de su "yo físico", además de señalar que no deberían darle tanta importancia a lo superficial.

¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó", se lee en la descripción.