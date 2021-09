YosStop comparte nueva reflexión desde la cárcel y asegura que no se siente enojada

MÉXICO.- Yosseline “N” se ha encargado de mantener actualizados a todos sus seguidores sobre lo que hace y piensa mientras se encuentra en la penal de Santa Martha Acatitla luego de ser vinculada a proceso por delitos de pornografía infantil.

Algunos de sus fans se emocionaron al conocer que la yotuber podría salir pronto de la cárcel, sin embargo una jueza de control de la Ciudad de México le quitó las ilusiones a los ‘stoppers’, como se hacen llamar sus seguidores, pues otorgó una prórroga de dos meses más de plazo para la investigación complementaria para la defensa de Ainara Suárez.

Con esto, varios usuarios de las redes sociales mostraron su enojo y rechazo a esta decisión, por lo que YosStop decidió dar su opinión y escribió otra carta de reflexión, la cual se compartió en su cuenta de Instagram gracias a su novio Gerardo González.

En esta nueva carta, la también influencer dejo ver un lado diferente de ella, ya que se mostró más liberada y con un poco más de paciencia al afirmar que se siente menos enojada, pues se dio cuenta de que el coraje no le sirve de nada debido a la situación a la que se enfrenta, y aconseja a sus fans a hacer lo mismo.

El enojo es un impulsor que lleva a la acción y eso puede ser favorable o no.

A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor.

NINGUNA de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son 'veneno puro para el alma'. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, HOY ME SIENTO MENOS ENOJADA”, escribió.

YosStop dejó ver que su estadía en la penal ha sido un suceso que le duele mucho, pero que también le ayudó a procesar el dolor y sanar desde adentro, además de afirmar que le sirvió para aprender sobre ella misma y sobre otras personas. Y aunque anteriormente vivía enojada, ahora la youtuber comenta que le dio mucha importancia a cosas insignificantes.

“Así que hoy los invito a que si se sienten enojados por cualquier razón detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse, no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida, dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano pero el punto es que no te quedes ahí”, redactó para finalizar su mensaje.