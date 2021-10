YosStop dedica mensaje a su mascota y asegura que la espera como Hachiko

MÉXICO.- La influencer Yosseline "N", conocida en los medios como YosStop, fue detenida hace más de tres meses por el delito de pronografía infantil y difusión en el caso de Ainara Suárez. Ante esto, la joven se dedica a escribir varios mensajes en su cuenta de Instagram, la cual es manejada por su novio Gerardo González.

La última vez, la youtuber habló sobre los cambios que sufrió su apariencia física desde que está en el penal de Santa Martha de Acatitla, donde declaró que la sociedad no debería interesarse demasiado por lo superficial y comenzar a notar lo que hay dentro de cada uno. Sin embargo, ahora YosStop conmovió a sus seguidores con un tierno mensaje para su perro, Steewy, a quien considera como un hijo.

Todo comenzó porque su pareja estaba en una videollamada con su familia, quienes le preguntaron dónde estaban las mascotas y Gerardo respondió que el can estaba frente a la puerta, a lo que sus cercanos le comentaron que "está espeando a que llegué Yoss". Este comentario provocó las lágrimas del joven y no dudó en compartirlo con la influencer.

Ante este tierno hecho, YosStop no pudo contener las lágrimas y quiso dedicarle un amoroso mensaje a su 'perrhijo', el cual conmovió a todos los stoppers, como se hacen llamar sus fans y seguidores.

En el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ñeñe hermoso, mi primer perrijo, la conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es INMENSO. Obvio me acordé de 'Hachiko'", escribió la influencer.

Para recalcar el cariño que le tiene al can, Yoss "N" añadió que lo extraña demasiado y quisiera hacerle entender que no lo abandonó, pues piensa regresar pronto. "Sin duda esto conmueve mi corazón y me dan más ganas y fortaleza para ya estar junto a mis ñeñes. No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero el tiempo que pueda estar con ellos lo voy a aprovechar al máximo dándoles todo mi amor".

Agradece a su mascota

La joven agregó en su mensaje que quería agradecerle a Steewy por el amor 'puro e incondicional' que le demuestra ahora que se encuentra en la prisión, incluso comentó que era como un maestro para ella por enseñarle la verdadera conexión entre perros y humanos.

YosStop escribió que amaba profundamente a su mascota y que, cuando se vuelvan a ver, planea no soltarlo por lo mucho que lo extraña desde que fue vinculada a proceso en el penal de Santa Martha Acatitla.

La publicación fue publicada hace pocas horas y llamó la atención de varios usuarios que expresaron lo mucho que les enterneció esta dedicatoria. "Me dieron ganas de llorar", "Se ven tristes sus ojitos", "Todos somos Steewy, pronto Yoss, pronto", "Soy la única que lloró con esto?", fueron tan solo algunos comentarios de internautas.