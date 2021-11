Kunno rompe récord del video en Youtube con más "dislikes"

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del confinamiento varios usuarios de distintas plataformas digitales se hicieron virales por su contenido en redes sociales que lograron cautivar a miles de internautas, siendo uno de ellos el influencer conocido como Papi Kunno.

El también Tiktoker quiso dejar de lado su carrera de creador de contenido y quiso abrirse paso en otro ámbito, por lo que comenzó a hacer música al lado de otros cantantes para darse a conocer, incluso se refirió a sí mismo durante una entrevista como un artista y no como un influencer, por lo que espera que los demás también lo vean así.

Sin embargo, parece ser que sus planes no están resultando como él esperaba, ya que Kunno llamó la atención de varios al percatarse de que su más reciente video en Youtube con su nueva canción "Hoy te toca" en colaboración con El Cherry Scom y Rodrigo Rodríguez recividó una gran cantidad de dislikes, y de momento ya suma más de 140 mil No me gusta por parte de los usuarios.

Los internautas expresaron que la participación del influencer arruinó el talento de los dos músicos con los que trabajó, incluso señalaron que su colaboración ellos había afectado a la carrera muscical de los artistas.

Además de la gran cantidad de dislikes que logró acumular Kunno, los comentarios también expresaron su disgusto con algunas expresiones sarcásticas como: "Kunno tiene talento y el que diga lo contrario está en lo cierto", "Cuando me aburro de estudiar, vengo a ver a Kunno y vuelven las ganas. 100% recomendable”, "Esta canción en buenísima, sufría de insomnio y cuando pongo esta canción quedo inconsciente a los 10 segundos, excelente remedio pa hacer dormir a mi cerebro", fueron tan solo algunas de las expresiones.

Los usuarios dijeron que les había agrado la participación de los conocidos El Cherry Scom y Rodrigo Rodríguez, pero que la parte de Papi Kunno les quitó el gusto por demostrar, una vez más, que no tenía lo suficiente para querer posicionarse como un músico, así lo expresaron algunos internautas.

Y a pesar de la gran cantidad de reacciones negativas, "Hoy te toca" superó el millones de reproducciones en Youtube, mientras que en Spotify se colocó en una de las canciones escuchadas más de 80 mil veces.

A partir de lo mencionado, el tiktoker fue reconocido como el creador de un videoclip con más dislikes en todo Youtube de México. Y a principios de año, Kunno publicó el clip para su canción "Tal vez no", lo que dividió opiniones, la mayoría en su contra.

Cuando se lanzó el videoclip, se destacó como el contenido de la plataforma peor votado de la historia al superar los 2 millones de No me gusta por parte de los usuarios. Y una vez más, los comentarios negativos no se hicieron esperar entre los internautas, quienes expresaron que ojalá este sea su primer y último tema.