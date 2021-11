¿Le hizo un amarre? Así reaccionaron los usuarios ante el supuesto romance entre Sebastián Yatra y Kunno

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se compartieran varios videos en donde Sebastián Yatra y Kunno aparecían pasando el tiempo juntos, usuarios de redes sociales sospecharon de que posiblemente estaban iniciando una relación más allá de una simple amistad, y es que en los clips lucían muy felices y pegados el uno al otro.

En cierto contenido que se viralizó en las plataformas digitales, se aprecia cuando el intérprete de "Tacones rojos" le confiesa al influencer que es su "chico ideal", lo que sus seguidores interpretaron como una declaración de amor y dictaron que los rumores habían terminado, pues creyeron que el romance era real.

Mi chico ideal, Kunno pienso en ti todas las noches", expresa Yatra, a lo que el tiktoker responde de manera nerviosa: "Yatra, tú me vuelves a decir eso y yo me mudo a Miami, estoy temblando, me puse nervioso", dijo entre risas y tapándose la cara por sentirse 'intimidado'.