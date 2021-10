"Tiene apoyo, solo falta talento": Critican a Kunno por querer cantar en el medio tiempo del Super Bowl

MÉXICO.- Kunno se convirtió en una figura pública luego de cobrar gran revelancia en las plataformas digitales, sobre todo en Tik Tok, donde se dio a conocer por su famosa caminata y las diversas polémicas en las que ha sido protagonista por su actitud que muchos consideran "arrogante".

Aún así, el joven cuenta con más de 20 millones de seguidores, pero pareciera que la mayoría son haters, pues el influencer nunca deja de recibir críticas por parte de los usuarios.

Anteriormente, el regio comentó en una entrevista que él no se considera tiktoker, sino un artista y celebridad por su fama en redes sociales y por el tipo de contenido que sube, además de que Kunno incursionó en la música, por lo que él cree que ya no deben verlo como un influencer cualquiera, sino uno de los más importantes en Latinoamerica.

Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, declaró durante la emisión del programa.

Y ahora, Kunno volvió a causar furor entre los internautas luego de revelar durante una entrevista que uno de sus sueños es cantar en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más anhelados por los artistas y el público, en el cual han participado famosos como: Michael Jackson, Diana Ross, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Britney Spears, The Rolling Stones, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katty Perry, siendo el más reciente The Weeknd.

El joven lo reveló durante su participación en el programa Mimi Conmigo, en donde comentó que algún día lo lograría: “Bueno pues ahorita principalmente tenemos la música por delante entonces a lo mejor está muy a futuro pero si me lo propongo lo voy a hacer y claro, yo quiero hacer el halftime del Super Bowl”.

Dicho comentario desató cientos de críticas en todas las redes sociales, donde los internautas mencionaron que Kunno era una persona arrogante, creída y sin humildad, incluso hubo quienes expresaron que su talento dejaba mucho que desear.

"Pudo ser todo y escogió ser la burla", "Superbowl? Neta? No tiene ni el 1% de trayectoria de los cantantes que se han presentado en el superbowl", "Ni a Madonna en 50 años de carrera se lo ofrecieron hasta el 2012, me imagino que tú que no cantas te lo van a ofrecer por ahí del Dos Mil VentyNUNCA!", "Ternurita", fueron tan solo algunas de las expresiones que se podían leer en el TikTok que compartieron sobre el comentario de Kunno.