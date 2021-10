Kunno sorprendió a los investigadores en "¿Quién es la Máscara?"

CIUDAD DE MÉXICO.- "¿Quién es la máscara?" no ha dejado de sorprender a los televidentes y a los mismos investigadores, quienes se llevaron una sorpresa al descubrir el rostro detrás del personaje de "Caperucita y el Lobo Feroz".

La persona dentro de la botarga resultó ser Kunno, quien con su interpretación "Amor a primera vista" sorprendipó a propios y extraños, logrando interpretar dos personalidades en el mismo personaje.

"Caperucita y El Lobo Feroz" perdieron la contienda en el duelo contra "Androide" que fue salvado por el público y "Apache", salvado por los investigadores, por lo que tuvo que sacar la máscara del disfraz develando su rostro.

De TikTok a una fábula

El cuento de caperuza interpretado por Kunno inicia con una caminata que se hizo viral, encantó por su modo autentico de ser y poco a poco ha ido sumando seguidores, ha logrado hacer colaboraciones con artistas como Ricky Martin y Karol G, entre otros.

Con más de 28 millones de seguidores ha logrado ser todo un suceso en redes sociales, por lo Kunno logró ser invitado a participar con las demás personalidades del medio del espectáculo, redes sociales y artistas.

"Algo que admiro, no es como traer antifaz, está cañon tanto la producción, como la logística, todo está increíble. Estoy muy agradecido con esta oportunidad porque es un salto fuera de TikTok", Expresó Kunno al finalizar su participación.

Sorpresa entre los investigadores

Los investigadores resultaron los más sorprendidos al conocer el influencer dentro de la botarga, que a diferencia de los demás personajes, este interpretaba a una dulce niña en Caperucita y a un fuerte Lobo Feroz.

Juanpa Zurita cuistionó al influencer sobre el alter ego del personaje, "Oye Kunno nada más para asegurar, El Lobo Feroz representa esta parte un poco más feroz tuya, un poco más digamos mano dura, tirano y Caperucita es más la princesa".

A dicha cuestión Kunno respondió: "El personaje como que se conectó mucho conmigo por que yo en realidad si soy más como esta persona dulce, tierna, que siempre ha querido salir adelante, pero el lobo es este caparazón que he hecho con el tiempo que me protege de todos los comentarios, de todos los no, entonces aquí está en mis hombros, porque al final de cuentas es un peso que estoy cargando y que en algún momento lo voy a poder quitar y poder ser esa persona dulce y tierna que he tratado no dañe a la gente", externó.

La admiración de los investigadores

"Increible Kunno tu sabes que de una u otra manera has roto las barreras. Sabemos que tienes tienes muchos seguidores y tu eres uno de los reyes de TikTok definitivamente mi amor y te lo has ganado porque me encantan tus looks, me encantan tus bailes, yo también ya lo sigo", expreso Yuri.



A las palabras de la jarocha siguieron las de la actriz Mónica Huarte, quien hizo evidente su emoción, "Yo te quiero felicitar porque creo que tu presentación fue fascinante, el juego de voces, y te agradezco este discurso que está diciendo de venir abrazar quien eres, incluso con tu parte oscura o tu parte que te ha costado trabajo traerla encima y decir yo soy un ser completo, con todo lo que soy, la luz y la sombra, y eso se agradece".