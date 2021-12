¿Cuánto dinero tuvo que entregar YosStop a Ainara Suárez para salir de la cárcel?

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer que YosStop salió del penal Santa Martha Acatitla al haber llegado a un acuerdo con la joven de 19 años, Ainara Suárez quien acusó a la youtuber de posesión y difusión de pornografía infantil al reproducir material íntimo de un video de 2018 en el que aparece la víctima siendo agredida sexualmente cuando era menor de edad, se dio a conocer información sobre el caso.

Fue durante la noche del pasado martes 30 de noviembre que la youtuber salió de la cárcel luego de cinco meses en las que permaceció vinculada a proceso, hasta que un juez le otorgó la libertad mientras se comprometiera a cumplir con una serie de condiciones.

Además, Ainara ofreció una conferencia de prensa el miércoles 1 de diciembre, en la cual comentó cuáles eran las condiciones que debía acatar Yoseline, y aseguró que no aceptaría ninguna disculpa pública por parte de sus agresores, ya que considera que lo que le hicieron es imperdonable. Sin embargo, estaba dispuesta a otorgar una segunda oportunidad.

“A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar, en el caso de Yosseline, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad, que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse ni a mí ni a mi familia", mencionó la joven durante esta tarde.

Luego de que el asunto se hiciera viral en redes sociales, algunos usuarios comenzaron a cuestionarse cuánto habría pagado YosStop para obtener la libertad, a lo que el periodista Carlos Jiménez reveló la lista de pertenencias que tuvo que otorgar la influencer a Ainara para lograr salir del penal. El reportero dio a conocer esto en su segmento "C4 en alerta" del canal Multimedios.

Todo comienza con un departamento valuado en poco más de dos millones de pesos, además Yosseline Hoffman tuvo que entregar un auto que usaba ella, estamos hablando de un auto Sedán, compacto, que era usado, era de ella. En efectivo tuvo que entregar también lo que tenía en su cuenta bancaria, que estamos hablando de 118 mil pesos", expresó el periodista.

Más allá de entregar el departamento de dos millones de pesos, el automóvil usado y la cantidad de 118 mil pesos, YosStop también tendrá que entregar el 5% de sus ingresos a asociaciones y colectivas como parte de sus condiciones para obtener la libertad, además de tomar cursos sobre la violencia de género para luego compartir con sus seguidores lo que aprendió e invitarlos a donar en dichas instituciones para mujeres y niñas.

“Se le ordenó que tendrá que publicar mensualmente un video en el que demuestre qué aprendió en estos cursos y se le prohibió hablar de forma denigrante de cualquier persona. Todo esto lo tendrá que cumplir al menos en los próximos tres años, de no hacerlo YosStop podría ser detenida y regresada de nueva cuenta a la cárcel”, informó Jiménez.