"Soy libre físicamente": YosStop y el emotivo reencuentro con su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, abandonó el penal de Santa Martha Acatitla donde estuvo recluida por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil, denuncia que puso Ainara Suárez en su contra el pasado marzo.

Tras cinco meses de estar vinculada a proceso, la creadora de contenido volvió a su casa luego de que un juez le otorgó la libertad el pasado lunes 30 de noviembre con la promesa legal de que cumpliría con ciertas condiciones, como no volver a agredir verbalmente a nadie en sus videos, además de tener que publicar clips en el que explique qué es lo qe ha aprendido en los cursos que deberá tomar sobre violencia de género, entre otros.

Para su bienvenida, la familia de YosStop la recibieron entre flores, globos y muchos abrazos, pues sus cercanos le hicieron saber lo mucho que la extrañaban, mientras que en su pared colgaba un letrero con la leyenda de "Bienvenidos" junto a sticker de Instagram que decía "En Casa".

Sin embargo, lo que más destacó en su red social fue su primera publicación, luego de cinco meses, que no fue publicada por su novio Gerardo González, sino por ella misma. Se trata de un emotivo video en el que aparece abrazada de su madre para desearle un feliz cumpleaños, pues llegó justo a tiempo para festejar con su mamá. Además, acompañó el video con la canción de "Free as a Bird" de The Beatles.

Llegué a las 12 am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. Me dijo: 'Eres el mejor regalo que he recibido'. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin soy libre físicamente, sino porque HOY nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar. TE AMO MAMÁ", se lee en la publicación.

Para concluir, Yosseline redactó "No fue publicado por G.G", lo que provocó la alegría de sus millones de seguidores que esperaban este día desde hace un tiempo atrás, por lo que los comentarios se llenaron de buenos deseos y expresiones de cariño hacia la influencer que estuvo en prisión por varias semanas.

Entre los comentarios, destacaron aquellos de otras figuras públicas como Luisito Comunica, Brenda Zambrano, Shreyl Rubio, Banaz, entre otros.

"Qué bonito ver esto!!! Muchísimo amor para Marina!", "Qué alegría me da esto", "Me da gusto saber esta libre y bien, ella siempre me ha encantado", "Qué momento más hermoso", "Mucho amor para ti hermosa! Vas a pasar las mejores navidades de tu vida! Te mando muchos abrazos!", "Que alegría, mucha fuerza y pa' adelante"; fueron tan solo algunas de las expresiones.