Yosstop se disculpa publicamente con Ainara

MÉXICO.- La noche del pasado martes 30 de diciembre la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como Yosstop, salió del penal de Santa Matha Acatitla luego de permanecer cinco meses en prisión preventiva mientras se le investigaba por el delito de almacenar, reproducir y describir un video de pornografía infantil.

Luego de que el delito se reclasificara al de discriminación, la influencer fue encontrada culpable y cumplirá su condena en arresto domiciliario durante los próximos tres años, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Algunas de las condiciones que deberá cumplir para mantener en libertad son no contactar a la víctima por ningún medio, ofrecerle una disculpa pública, donar el 5% de sus ingresos a asociaciones y dejar de expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier otra persona.

Este tres de diciembre, Yoseline usó su canal de YouTube para ofrecer la acordada disculpa pública a Ainara. En el video de cinco minutos titulado "Perdón, Ainara", la youtuber hace un listado de las acciones con las que procedió en el caso y se disculpa por cada una de ellas. También menciona detalladamente las condiciones que deberá cumplir ahora que fue puesta en libertad, como los cursos sobre violencia de género que llevará y de los cuales subirá un video al mes.

"Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. [...] Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por sucomportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron, Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor" dijo YosStop.

"Sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hecho ni el contexto, me atreví a calificar lo que te había pasado la noche del 25 de mayo del 2018. Dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta y una pendej..., dando por sentado cosas que me dijeron y que no me constaban. No tuve empatía alguna, no me puse a pensar en lo que podía haber detrás, ahora sé que esa noche cuatro tipos adolescentes te violaron", continuó la influencer.

Reaccionan usuarios de redes sociales

En seguida la disculpa se volvió tendencia en redes sociales y la mayoría de los usuarios criticaron la forma en la que la youtuber pidió perdón, ya que leyó el texto frente a la cámara con una voz neutral.

Todos viendo la disculpa de YosStop a Ainara: pic.twitter.com/G4dnIlK2Vw — Lalo Hernandez (@lalohdzs94) December 3, 2021

La youtuber no ha agregado nada más sobre el tema, pero dejó claró que en el futuro no volverá a referirse a Ainara ni a su caso en sus redes sociales, ya que esta fue una de las condiciones para su liberación.

Estan pasando la disculpa de Yosstop en ventaneando y no mamen la está leyendo más de ahuevo que nada pic.twitter.com/wbWmp7xi25 — Roberto (@SolarPowerade1) December 3, 2021