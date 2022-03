YosStop acepta sus errores y ofrece disculpa pública a quienes ofendió

CIUDAD DE MÉXICO.- Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha cruzado un gran camino desde hace un año luego de ser vinculada a proceso por las declaraciones en su contra por parte de Ainara Suárez, para luego salir del penal Santa Martha Acatitla a finales de noviembre de 2021 tras permanecer cinco meses en el centro de readaptación.

Desde su salida, la influencer ha compartido con sus millones de seguidores qué es lo que hizo mientras se encontraba recluida, qué es lo que hace ahora que volvió a ser dueña de su libertad y qué es lo que planea hacer con sus cuentas en las plataformas digitales para no seguir cayendo en el mismo patrón que le costó su tiempo en prisión.

Es por ello que YosStop sorprendió a todos al publicar un video en su cuenta de Instagram, en el cual aseguró que ahora es una persona más consciente de sus palabras y que reconoce que ha dañado a muchas personas, aunque esta nunca fue su intención, pues confiesa que siempre hizo sus videos sin el afán de ofender a los demas.

"Unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena conciencia: Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, o que le haya causado algún conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, expresó.

Hoffman mencionó que sus intenciones nunca fueron malas, aunque sabe que en el pasado actuó de manera inmadura y lamentable, por lo que decidió eliminar unos cuantos videos que consideró como "fuera de lugar". Asimismo, detalló que no quiso quitar aquellos clips en los que no piensa de la misma manera que cuando los realizó, pues son parte de su crecimiento y evolución.

Yo he evolucionado poco a poco, no de la noche a la mañana y se vale cambiar. Quiero que sepan que sí la he cagado muchas veces, dentro y fuera de los videos, Mi peor error ha sido emitir juicios duros hacia personas y hacia sus acciones y sobre todo emitirlos con tan solo una pequeña parte de la historia, creyendo absurdamente que con eso podría saber la realidad”, señaló.