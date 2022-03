YosStop señala inhumanas condiciones de las cárceles: "un lugar asqueroso, horrible, deplorable"

MÉXICO.- Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, compartió en su más reciente video subido a su canal de YouTube, JustYoss, experiencias respecto a la salud tanto física como mental tras su paso por el penal femenil.

La youtuber comenzó su video diciendo: "Hoy les quiero hablar de Santa Martha, de este penal en el que viví y me pude dar cuenta de un mundo que jamás creí conocer, un mundo que no tenía ni idea de qué había, de qué pasaba", contó Hoffman.

YosStop hizo hincapié sobre la falta de salud en dicha cárcel y habló sobre el espacio llamado "detención", del que aseguró es un lugar "asqueroso, horrible, deplorable, antihigiénico, lo más desgraciado e inhumano de este mundo que no debería existir", dijo.

"En ese lugar, no existe la salud ni física, ni mental, es muy triste, pero no existe. Probablemente en ninguna cárcel de México exista, pero yo voy a hablar de esta [cárcel] en especial, porque en los últimos días han habido dos suicidios", afirmó.

También dio datos que la activista Saskia Niño de Rivera compartió en sus historias de Instagram, en el que mostró las diferencias entre hombres y mujeres al entrar y permanecer en la cárcel. "Es una realidad que en México las mujeres somos peor castigadas que los hombres, por el mismo delito", contó.

Luego retomó el caso de los suicidios ocurridos en Santa Martha Acatitla y contó que fue testigo de algunos casos en los que las internas tenían crisis e intentaban quitar la vida.

"Yo vi casos y supe de casos de gente que se ponían muy mal y se intentaba matar", dijo durante su video.

Y recalcó que los derechos humanos en dicho lugar no tienen validez, de acuerdo con su experiencia. "La realidad es que estar en un lugar así, es una tortura, no existen los derechos humanos, quiero que sepan, no existen".

Pide ayuda para las reclusas

YosStop compartió con sus seguidores los audios de mujeres recluidas donde también hablan sobre su experiencia dentro del penal, sobre el caso de las personas que estuvieron recluidas y se quitaron la vida y de los procesos que deben pasar para recibir atención sicológica.

"Ayúdenme a compartir este video para que la gente sepa la realidad de lo que está pasando, para que vean cómo está enloqueciendo las personas. Estar ahí no es vida, la verdad es que es mejor estar muerto" sentenció la youtuber.

Por último, Yoseline Hoffman declaró que espera que su video ayude a que el problema en las cárceles de mujeres lo volteen a ver las personas indicadas y puedan "tomar cartas en el asunto".