Raúl Araiza responde a rumores de romance con Manelyk González: "Se me hace muy bella"

MÉXICO.- A tan solo unas semanas del estreno de Las estrellas bailan en Hoy, ya surgieron rumores de romances entre los concursantes del reality. Luego de que Manelyk tuviera una cercana interacción con Raúl Araiza, en la que dejó claro que es su fan número uno, medios de comunicación y usuarios de redes sociales han cuestionado a los famosos sobre un posible romance entre ellos, a lo que Araiza por fin contesta.

Durante la sección del programa titulada “De qué me hablas”, el conductor se tomó unos minutos para aclarar que su relación con Manelyk es solo amistosa y profesional, pues aunque la considera una mujer muy guapa, no está interesado en iniciar una relación con nadie.

“No sé de dónde salió, es mentira. Sí está guapa, claro, se me hace una mujer muy bella. Ella un día vino aquí y me dijo: ‘yo soy tu fan’ y le digo: ‘yo de ti, de Acapulco Shore’. Se me hace muy bella, muy guapa, pero no hay nada. La vamos a llevar a Miembros al aire pero nada, ahorita soy un alma en pena que va arrastrando cadenas", dijo el conductor.

Por otro lado, Araiza opinó que ve más probable que haya una relación entre Mane y Carlos Speitzer, quien es su pareja de baile. “Con el Charly se me hace que sí puede chocar sus carritos”, comentó para después insistir en que no hay nada entre él y la estrella de reality.

¿Qué opina Mane?

Por su parte, Manelyk hizo sus declaraciones al respecto y señaló que no estaba enterada del rumor, además de que tampoco ha notado un interés particular del conductor hacia ella.

“Ay no sé me estoy enterando ¿cómo? ¿Le gusto? No lo culpo, obvio soy encantadora […]. No lo he sentido, pero ahora voy a poner atención en eso, no sabía, me vengo enterando”, comentó a los medios.

La estrella de Acapulco Shore aseguró que no está interesada en una relación, pues en estos momentos se encuentra disfrutando de su soltería y no planea comprometerse. "Aquí todo es de todos y nadie es de nadie”, concluyó Manelyk.