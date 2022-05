Hermano de Alejandro Speitzer revela qué opina de Shannon de Lima

MÉXICO.- Luego de varios meses de rumores sobre una relación, Alejandro Speitzer y Shannon de Lima confirmaron su noviazgo. La pareja se dejó ver junta en un festival de música y después posaron en la alfombra roja de los Premios Platino. A partir de entonces, han hecho pocas declaraciones sobre su relación; pero Carlos Speitzer, hermano de Alejandro, compartió cuál fue su primera impresión de la modelo.

Sin ahondar en detalles, el concursante de La estrellas bailan en Hoy declaró que luego de pasar unas horas con Shannon percibió que es una persona tranquila y amable. Además dijo que es evidente lo enamorada que está su hermano de ella, por lo que se siente feliz de que tengan una relación.

Alejandro Speitzer y su novia Shannon de Lima.El presentará un premio con La China.#PremiosPLATINO2022 pic.twitter.com/BrUKRaycOR — @adrianabravista (@adrianabravist6) May 1, 2022

“Muy linda [...] es una tipaza, convivimos un par de horas un día, un par de horas al día siguiente. Yo muy contento de ver a mi hermano siempre feliz porque es como lo quiero saber y sentir todo el tiempo [...] lo veo enamorado”, declaró.

Carlos expresó que su hermano es una persona muy apasionada cuando se enamora, tanto como lo es en sus proyectos profesionales. “No sólo es el amor de pareja, hay el amor de amigos y siempre lo veo enamorado de sus proyectos, yo creo que eso es básico y fundamental también. Pero lo veo muy contento con ella y hacen linda pareja”, señaló.

Defiende a Ester Expósito

Por otra parte, cuando la prensa hizo referencia a Ester Expósito, comentaron que “los speitzer tienen buenos gustos”, Carlos respondió que sí, pero no por la belleza de sus parejas, sino porque se sienten atraídos por mujeres amables e inteligentes.

Finalmente, una reportera le mencionó que la actriz española “trató muy mal” a su colega, ante lo cual, Carlos no dudó en defenderla. “Las veces que conviví con Ester fue una niñaza […] a veces uno no está en su mejor momento y hay que entender que también si uno está expuesto al escrutinio público y a las cámaras […] quiero pensar que venía con algo en la cabeza y no era el momento más idóneo para responder”, concluyó.