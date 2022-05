Manelyk González responde a rumores de romance con Raúl Araiza: "papacito, mi amor"

MÉXICO.- Manelyk González llegó al reality Las estrellas bailan en Hoy con mucho ánimo y con toda la intención de ganar. Con su enérgica actitud, la estrella de realitys ha conquistado a los jueces, al público y, tal vez, a algunos de sus compañeros, pues se ha especulado que hay un romance entre ella y Raúl Araiza.

El rumor se originó cuando la exintegrante de Acapulco Shore se dejó ver muy de cerca con el conductor de Hoy, bromeando y pidiéndole que la siguiera en Instagram y le contestara los mensajes que frecuentemente le manda porque es “su fan número 1”.

Mane fue cuestionada sobre este rumor en un encuentro con la prensa el pasado 5 de mayo y declaró que no está al tanto de que haya un interés romántico entre ellos, dando a entender que se trata solo de una especulación. Sin embargo, se mostró muy interesada en saber si le gusta a Araiza.

“Ay no sé me estoy enterando ¿cómo? ¿Le gusto? No lo culpo, obvio soy encantadora […]. No lo he sentido, pero ahora voy a poner atención en eso, no sabía, me vengo enterando”, mencionó Manelyk.