"¿Te pidieron algo a cambio?": Manelyk González habla sobre su entrada a Acapulco Shore

MÉXICO.- Manelyk González, famosa por participar en los éxitos La Casa de los Famosos y Acapulco Shore, habla en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. En la conversación, compartió detalles sensibles de su experiencia profesional y su vida sentimental y privada. Entre muchos otros temas, como su infancia y su relación con su familia, las dificultades laborales que encaró y las infidelidades de su exprometido Jawy Méndez, habló sobre su entrada a Acapulco Shore.

Manelyk contó que, desde que se enteró del proyecto gracias a una amiga suya, estaba decidida a quedarse con un lugar en el reality. "Yo soy de ahí ... Me voy a quedar sí o sí" pensaba. Y, efectivamente, consiguió triunfar en un proceso de selección que duró casi 8 meses, en el que dijo le fue muy bien.

El conductor de El minuto que cambió mi destino la cuestionó sobre si alguien le había hecho una petición de favores sexuales para entrar al show. "¿Te pidieron algo a cambio?", preguntó el periodista. "Acuéstate conmigo y entras al reality". La respuesta de Manelyk fue clara y rotunda.

"No". Comentó que, a diferencia de lo que ocurrió posteriormente con otros productores de la serie, quienes se vieron envueltos en rumores sobre proposiciones de ese tipo, en su caso el productor "hizo un excelente trabajo con el cast". Agregó que, de hecho, se trata del mismo productor con quien trabaja actualmente.

"Después hubo rumores de que eso estaba pasando en otras temporadas, pero a mí no". "Yo entré como se debe", concluyó.

¿Habría aceptado?

Sin embargo, inmediatamente después la entrevista giró hacia qué habría pasado en caso de que Manelyk hubiera enfrentado una propuesta semejante. "Si te hubieran dicho: ´Manelyk González Barrera, lo único que falta para que entres a Acapulco Shore, que es la llave para la fama internacional, es que te acuestes conmigo´, ¿hubieras aceptado?". La respuesta de la famosa, después de la pausa, vino una vez más sin duda alguna.

"Por supuesto, obvio. ¿Con quién me tengo que acostar?", declaró. Entre risas con su entrevistador, Manelyk señaló que ni siquiera habría tenido que pensarlo. Aclaró que, afortunadamente, no hubo necesidad de ello. Cerró el tema declarando "no hubo necesidad, pero lo hubiera hecho".