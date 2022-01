Manelyk González pide explicaciones a Alicia Machado por robarle su frase: así le responde

MÉXICO.- Manelyk González saltó a la fama luego de su participaciónen el relity show Acapulco Shore, en el que fue una de las integrantes favoritas del público por su fuerte personalidad que le ha valido más de una enemistad y varios escándalos.

Después de su paso por La Casa de los Famosos, la influencer se vio envuelta en más controversas por su amistad con Celia Lora y Alicia Machado, así como por estar en medio de distintas rivalidades dentro del programa de Telemundo.

En una entrevista para el programa De Primera Mano los conductores le preguntaron a Manelyk González si se sintió intimidada por los famosos que estaban dentro de la casa y que tienen una trayectoria muy distinta a sus excompañeros de Acapulco Shore.

La estrella de realitys contestó que no, pues estuvo de acuerdo con que no todos en la casa eran muy famosos. Posteriormente hablaron de Celia Lora, quien fue la primera en darle la bienvenida a Mane, aunque luego de pasar un tiempo dentro del reality, Manelyk terminó siendo muy cercana a la ex Miss Universo, Alicia Machado.

Sin embargo, parece que la amistad entre ambas podría pasar por un mal momento, pues todo indica que Machado le robó a Mane su famosa frase, "las Perras con las Perras". Durante el programa transmitido por grupo Imagen le mostraron a la joven influencer un video de Alicia Machado utilizando una playera con la misma frase, la playera también tiene la imagen de la exreina de belleza y dice que próximamente estará disponible.

¡#ManelykGonzález y su paso por 'La Casa de los Famosos'! ¿#AliciaMachado le robó su frase de 'Las perras con las perras'?#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/UEO30AL9G7 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 27, 2022

Los conductores le preguntaron a Mane ¿cuánto te va a pagar a ella por esa frase? A lo que ella dejó ver que no estaba enterada de que Machado planeaba vender una camiseta con estas palabras. Luego de ver el video, Manelyk le hizo una invitación a Machado a que se comunique con ella para explicarle qué está planeando con esa frase que es suya. Los conductores del programa le aconsejaron a Mane que registre la frase como su propiedad intelectual para que así se evite el plagio.

Alicia Machado responde

Luego de que los fans de Mane arremetieran en contra de Machado, la venezolana usó su cuenta de Instagram para aclarar la situación. "Son unas playeras de prueba que me enviaron de regalo y una es para mí y otra para Menelyk, nadie va a comercializar nada ni va a usar la frase de nadie, cálmense", dijo Alicia.

Mane no ha hecho más declaraciones sobre las palabras de su compañera, pero todo apunta a que la amistad entre ambas seguirá tan sólida como hasta ahora.