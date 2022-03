¿Raúl Araiza pagará multa por publicitar a partido político?

El actor Raúl Araiza revela que forma parte de la lista de artistas que pagarán la multa por publicitar un partido político en plena veda electoral en México.

Debido a que recientemente se reveló que quienes violaron esta regla política al promocionar al partido político Verde Ecologista, podrían pagar una multa de hasta 133 mil pesos, es que el presentador aclaró su situación.

No, no, no, en mi caso no me ha llegado nada, normal, nada, nada (de notificación)”, fueron las primeras palabras de Araiza ante las preguntas de la prensa a su salida de Televisa San Ángel.