Prostitución, fetiches y delincuencia: Erika Luna acusa a Karla Panini y Américo Garza

MÉXICO.- Luego de hacer una serie de videos en TikTok donde afirma que Karla Panini le hizo brujería a Karla Luna, Erika Luna ofreció una entrevista para el canal de espectáculos Chisme No Like donde hizo una serie de fuertes declaraciones sobre supuestas actividades ilícitas de la exlavandera y Américo Garza.

Ante las acusaciones de brujería, Panini usó sus redes sociales para llamar parásitos y vividores a los miembros de la familia Luna, ya que asegura que solo buscan ganar dinero reviviendo la historia. Por ello, Erika inició la entrevista afirmando que no ha recibido ningún pago por hablar del tema y que no ha monetizado los videos de sus redes. Los miembros de la familia Luna declararon que solo les interesa desenmascara a Panini y honrar la memoria de Karla, así como también obtener la custodia de las niñas que actualmente viven con la pareja.

La hermana de Karla acusó a la pareja de enriquecimiento ilícito. "Ha evadido impuestos en México y la andan correteando, manita, trae un proceso ahí fuerte", dijeron en exclusiva en el programa. "Aparte ese problema se lo querían acarrear a mi hermana", afirmó Rubén, quien aseguró que Américo intentó poner propiedades de la familia Luna a su nombre, pero lo detuvieron antes de que lo consiguiera.

En seguida declaró que hace cinco años, encontraron droga y armas en una propiedad de Monterrey donde Américo tenía un taller mecánico y que estaba a nombre de Karla Panini. "Salió en el periódico… entran a la bodega y encuentran kilos de droga", dijo Erika.

También afirmó que hace años sufrió un secuestro solo por estar vinculada con Américo, quien tenía problemas con muchas personas ya que supuestamente cometía fraudes. "Nunca lo he dicho y ahora se los quiero decir, hace seis años me secuestraron en Monterrey, Nuevo León. [...] Siete camionetas negras, blindadas y me golpearon y me dijeron ‘esto nada más es para que le digas a tu cuñado que se deje de mamad… y que deje de clonar tarjetas".

También aseguró que Américo siempre estuvo vinculado a la delincuencia, como toda su familia. "Sus hermanas eran prostitutas. Las dos hermanas menores de Américo", aseguró Erika para después agregar que Panini también llegó a recibir dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

"Se iba con el señor al sótano, se daba unos encerronas en su camioneta, donde nada más se movía y se movía, y recuerdo una mañana cuando nos dijo a las vendedoras bien orgullosa 'mira le acabo de quitar al de las donas' y agarra un fajo de billetes. [...]Y lo peor del caso es que estaba casada con el señor Carlos Burgos", dijo, para después insinuar que el hijo Panini con Burgos es de otro hombre con el que le fue infiel a su entonces esposo.

En el programa mostraron un audio donde se escucha una discusión entre Karla Luna y Américo en el tiempo en el que estaban separados y compartían la custodia de sus hijas. En el audio Américo le grita a Karla por avisarle a última hora que se irá de vacaciones y que quiere llevarse a las niñas con ella. Él se rehúsa y le pregunta “si no lleva hombres”. También se escucha cómo Karla le reclama no haber recibido dinero de la pensión de sus hijas y otras deudas como una camioneta suya que Américo se quedó. "Para mentirosos te pintas solo tú tanto como Panini", se escucha al final del video.

Para el final del video. Erika asegura que Américo ha tenido relaciones sexuales feticistas con una mujer transexual. Según ella, Garza tiene una fijación por los olores corporales. Le gustaba olerme hasta el huev..., hermana. Es más, me decía 'no vayas al baño, no te limpies'", dice Erika que le contó la mujer, quien es amiga amiga suya.