Daniel Bisogno critica a Karla Panini tras insultar a la familia de Karla Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Karla Panini hizo algunas declaraciones sobre su excompañera de trabajo en el programa de Las Lavanderas, quien también era su mejor amiga fuera de pantalla.

Sin embargo, ciertas circunstancias cambiaron totalmente la relación y una vez que Karla Luna perdió su batalla contra el cáncer, la comediante fue acusada de realizar brujería para que la salud de su amiga empeorara y así, quedarse con su viudo.

Erika Luna dice que Karla Panini le hizo brujería a Karla Luna / 2 pic.twitter.com/iYF2vzNotV — at2am (@at2ambrand) September 25, 2021

Dichas declaraciones se hicieron por parte de Erika Luna, quien compartió varios videos para hablar sobre las veces que podría pensarse que Panini tuvo trabajo de santería, a lo que la famosa decidió responder y comentó que 'esa familia está llena de parásitos y vividores', además de confesar que no les tenía miedo y que los considera 'corrientes' por querer crear conflictos para beneficiarse económicamente.

Ante estas fuertes palabras que dijo en su En Vivo de Instagram, la ahora esposa de Américo Garza recibió fuertes críticas por parte de los usuarios de redes sociales, y también de los medios de comunicación, pues en el famoso programa de "Ventaneando" se habló sobre el tema y Daniel Bisogno aseguró que su postura era vergonzosa considerando todo lo que hizo.

La postura de ella es vergonzosa, lastimosa. ¿Cómo no le da vergüenza después de todo lo que hizo? No, ¡qué terrible!”, declaró el conductor.

Por su parte, el resto de sus compañeros, Pedro Sola, Linet Puente, Ricardo Manjarrez y Mónica Castañeda dijeron estar de acuerdo de él y reprobar la actitud de Panini, incluso Sola expresó que al llamar 'vividores' a sus familiares también incluye a las hijas de Luna que viven actualmente en su casa. Por lo que cree que también odia a las niñas de su ex compañera, ya que utilizó la frase "llevan sangre de parásitos, como los demás"; podría considerarse que también se refería a las primogénitas de Garza.

Karla Panini despotrica en contra de la familia de Karla Luna, los tachó de parásitos y vividores.#Ventaneando��



��Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. ���� https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/kYGa0pfqUT — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 26, 2021

Durante la transmisión en vivo, Karla Panini quiso aclarar sus palabras y comentó que no era un insulto para las hijas de Karla Luna: “Yo jamás dije que mis niñas tienen esa sangre. Es un mensaje que yo leí. No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones”.

Y para finalizar, la comediante declaró que todo lo que sucedió ya es cosa del pasado, pero que si se habla de ello nuevamente es solo para obtener beneficios monetarios por parte de los familiares de la difunta estrella de televisión: "Para que se den cuenta de la manipulación y victamización utilizada para sacar dinero", sentenció.