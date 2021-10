Santera asegura que Karla Panini hizo pacto con la muerte y realizó brujería contra Karla Luna

MÉXICO.- Erika Luna, hermana de Karla de "Las Lavanderas", aseguró hace unos días que su hermana había sido víctima de brujería por parte de su excompañera del programa, Karla Panini, quien habría realizado magia negra en su contra para provocar su cáncer lentamente, además de afectar directamente a su familia.

Así lo comentó en una serie de videos que compartió en su cuenta de TikTok, los cuales se difundieron en todas las redes al punto de hacerse virales, aunque al principio comentó que tenía miedo de hablar sobre el tema, pero que creía que era tiempo de confesarlo.

Erika Luna dice que Karla Panini le hizo brujería a Karla Luna / 1 pic.twitter.com/3PAoobBgt5 — at2am (@at2ambrand) September 25, 2021

Según lo que narró Erika, los sucesos paranormales comenzaron a ocurrir desde el 2012: "Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente es demasiado tarde”, expresó en su primer video.

Lo primero que sucedió fue cuando le detectaron cáncer a Karla y descubrieron que debajo de su camilla del hospital había una 'muñeca' con mecates enrollados de pies a cabeza, a lo que la encargada de limpieza comentó que era algún tipo de brujería y pidió que nadie lo tocara, sin embargo en su momento no le tomaron importancia por creer que era algo irrelevante.

La joven expresó que sabía que habría personas que la criticarían por sus declaraciones, por lo que el tema siguió avanzando y formó parte del programa de Youtube Chisme no Like, donde habló un poco más sobre la brujería por parte de Panini hacia Karla Luna.

Me di la valentía de hacer esto, mi familia me apoya, principalmente los hijos de Karla y mis padres que fuimos testigos de toda la brujería que esa mujer hizo en contra de mi hermana", afirmó Erika.

Para ello, invitó a Priscila "La Gitana", una santera que conoció personalmente a Karla Luna y que se convirtió en su amiga, según la especialista en esoterismo, afirmó que la ex Lavandera habría hecho un pacto con la muerte.

Y es que esta teoría parte desde que hay ciertas coincidencias entre las fechas de los sucesos paranormales y trágicos, uno de ellos es el 23 de agosto cuando murió su padre, el mismo día del cumpleaños de Luna. Esto refiriéndose a que pudo haber sido un pago por el ritual de la muerte, ya que explica que para hacer estos tratos es necesario dar algo a cambio y eso es una vida. "La señora Panini hizo un pacto con la muerte. Un 23 de agosto muere el padre, el mismo día que festeja el cumpleaños el padre de Karla Luna", añadió.

Según lo que cree, es posible que Panini realizara otros rituales como el Palo Mayombe, y aunque quiso advertirle a Karla Luna de lo que ocurría, ella se negó a creer que era víctima de brujería por parte de quien era su comadre y amiga íntima.