Santera confirma que trabajó con Karla Panini para enfermar a Karla Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que el odio hacia Karla Panini se avivó más que nunca, luego de que una santera confirmara que trabajó con ella para enfermar a Karla Luna.

De acuerdo a una entrevista hecha para “Chisme No Like”, la conductora regiomontana habría provocado varios problemas de saluda a la “Comare Morena”, debido a que le tenía envidia y quería quitarla de su camino para quedarse con Américo Garza.

Por qué no les dices que tú tuviste que ver con la muerte de Karla Luna, por qué no lo dices en realidad, por qué no dices que tú provocaste ese cáncer, por qué no dices que mi padrino te dijo que él no mataba gente, que él se dedicaba a salvar”, reveló la santera.

“Te fuiste con otro palero también de la casa de mi padrino para que le hicieran daño, para que le pusiera un cáncer y que se muriera lentamente para que te quedaras con el marido porque le tenías envidia”, continuó.

La santera decidió romper el silencio luego de que la Panini buscara desprestigiarla, y dio a conocer la verdad sobre el caso de Karla Luna, quien falleció por cáncer en 2015.

“Voy a decirle algo muy claro a Panini yo no soy la youtuber que amenazaste. Te metiste conmigo, te metiste con todos los que traigo atrás, a mí tus brujerías no me van, pero claro si a la brujería si le llegaste porque si quieres hablamos”, despotricó.

Yo desprestigio a quien nos ha desprestigiado a nosotros los religiosos que ha satanizado por culpa de esos personajes, por culpa de todos aquellos que vienen y después hablan mal de uno”, sentenció.

Y al parecer, Luna no fue la única a la que le hizo trabajos, pues la Panini también habría embrujado a Memo del Bosque y al propio Américo Garza.

“El señor la golpeaba (a Karla Luna), ella hizo que ellos se pelearan, lo tiene trabajado, si tiene duda que vaya y busque a alguien para que se dé cuenta y se lo digo también a Memo del Bosque, vaya y busque a alguien de nuestra religión para que usted vea lo que usted recibió”, sostuvo.