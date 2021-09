Hermana de Karla Luna asegura que la brujería causó la muerte de la actriz

MÉXICO.- La hermana de la fallecida actriz, presentadora y comediante tamaulipeca, Karla Luna, difundió a través de su cuenta de TikTok algunos datos que causaron revuelo entre los usuarios de la plataforma, y es que Erika Luna aseguró que su hermana pudo haber sido víctima de brujería.

La joven narró en su video que solía trabajar para la producción del programa “Las Lavanderas”, el cual era protagonizado por Karla y Karla Panini, ésta última se involucró en diversas polémicas por creer que fue la causante de las desgracias de su ex compañera del show, además de ser acusada de tener un romance con Américo Garza, ex esposo de Luna.

Y a pesar de que los rumores de que Panini fue la causante de la muerte de la lavandera, varios creyeron que solo se trataba de falsa difamación, hasta que Erika Luna revivió las declaraciones y compartió diversos videos para contar los hechos paranormales que comenzaron a ocurrir en su familia desde 2012.

Story Time de por qué digo que a mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió… Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente es demasiado tarde”, comenta al principio del clip.