Critican a Karla Panini por usar a la hija de Karla Luna para su beneficio

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Panini vuelve a ser tendencia en redes sociales gracias a los numerosos comentarios negativos en contra, luego de felicitar por su cumpleaños a la hija de Karla Luna.

Para muchos, la manera en que la ex Lavandera felicitó a la hija de su fallecida ex mejor amiga no fue la más adecuada o genuina, pues consideraron que sólo la está usando para promocionarse en redes sociales.

Te amo Sara; naciste en mi corazón de madre y eso es lo más maravilloso que Dios me pudo regalar. Eres uno de mis más grandes regalos y a la vez uno de mis más grandes retos. Eres una de las 4 razones que hacen que diga NO cuando siento rendirme”, compartió en redes.

“Tengo la certeza de que serás una mujer llena de fe, del amor y del favor de Dios. Ya a tu corta edad le sirves, con dedicación y mucha entrega, pues amas hacerlo cada Domingo; y yo me lleno de gozo de saber que pones a Nuestro padre Dios en primer lugar en tu vida”, remató la actriz en la felicitación.

ENFURECEN CONTRA KARLA PANINI

Aunque la felicitación se lee inocente, algo que molestó a los cibernautas es que Karla colocara una enorme etiqueta de su propia cuenta de Instagram en todas las fotos donde salía la niña.

Asimismo, algunos le recordaron a la Panini su traición en contra de Karla Luna, luego de que se descubriera que había sido amante del esposo de ésta durante años mientras su mejor amiga sufría el cáncer.

“Todo muy bien pero están por demás tus etiquetas, y es imposible no preguntarse el por qué lo haces”, “Solo quieres promoción en redes, ¿para qué tanto letrero?”, “Si las amaran tanto con dicen no las envenenarían contra la familia de su mamá. Las dejarían ver a sus hermanos. Par de incongruentes tóxicos”, expresaron en redes.