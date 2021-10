"Parásitos y vividores": Karla Panini estalla contra la familia de Karla Luna

MÉXICO.- La comediante Karla Panini hizo algunas declaraciones en contra de la familia de Karla Luna, quien fue su compañera de trabajo en el programa Las Lavanderas y su mejor amiga fuera de la pantalla. Panini se pronunció sobre las revelaciones de la hermana de Luna, quien asegurara que Panini le hizo brujería a su amiga para que su salud empeorara.

Karla y Américo, expareja de la fallecida Karla Luna, aseguraron que van a desenmascarar a la familia de "la lavandera". Fue por medio de su cuenta de Instagram que la comediante hizo un en vivo donde habló de la familia de Luna. “No sé por qué la gente piensa que nosotros vivimos intranquilos. No entiendo, nosotros vivimos a todo dar, todos los días”, expresó. Luego agregó que hay que desenmascarar a ciertas personas.

“Si no habíamos hablado antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores”, sentenció.

Luego le comentaron que sus hijas también tienen esa “sangre de parásito” ante lo que aclaró en seguida que no quiso insultar a las hijas de su esposo. “Yo jamás dije que mis niñas tienen esa sangre. Es un mensaje que yo leí. No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones”.

Luego agregó que todo el asunto ya ha quedado en el pasado y que lo trae de nuevo a colación porque quiere que la gente se dé cuenta de la manipulación y la victimización utilizada para obtener dinero. "La gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático”, concluyó.

¿Brujería?

Por otra parte, Erika Luna, hermana de Karla Luna subió a su cuenta de TikTok una serie de videos en relación con la muerte de su hermana. “Story time de por qué digo que a mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió [...] Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente, es demasiado tarde”, afirmó.

Erika aseguró que empezó a sospechar de esto luego de que encontraron una muñeca envuelta en cuerdas. "cuando estábamos haciendo una oración, justo en los pies de Karla estaba su expareja y su excompañera , cuando la enfermera movió la camilla; lo que vio era una muñequita con mecatitos enrollados de los pies a la cabeza" dijo. Al respecto Karla Panini se ha tomado con humor las declraciones de Erika, asumiendo el nombre de bruja en sus redes sociales.