En vísperas del aniversario luctuoso de Karla Luna, su familia recibe amenazas y agresiones a través de las redes sociales; se investiga

Erika Luna, hermana de la “lavandera” Karla Luna, de quien hoy es su tercer aniversario luctuoso, denunció públicamente amenazas y agresiones hacia su persona y su familia por parte de “desconocidos” quienes ya están siendo investigados.

En el portal de espectáculos ChismeNoLike, Erika Luna reveló que la mejor amiga de su hermana a la que le dicen “La Parcera”, fue amenazada por personas anónimas advirtiéndole que le quemarían su cara con ácido.

Fue porque ella empezó a subir al captura donde Américo (ex esposo de Karla Luna) exigía al IMPI los derechos de Karla Luna y eso no puede ser, porque esos derechos son de mi sobrina, tenemos todos los documentos para que la ley no se los de y aún así él quiso pelear el nombre, ¿Cómo se atreve?”, cuestionó Luna.