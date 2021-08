Consuelo Duval “estalla” una vez más contra Karla Panini

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz, conductora y comediante mexicana, Consuelo Duval, recordó el “rencor” que siente por Karla Panini, ex compañera de la fallecida presentadora Karla Luna.



En una entrevista con los youtubers Luisito Comunica y Berth Oh!, la actriz de 52 años revivió el pleito con Karla Panini y expresó que cada que escucha su nombre se “molesta”, pues es bien conocido que Duval era buena amiga de Karla Luna.

“Tengo ganas, cada día que escucho su nombre, de partirle su ma***. No físicamente, sabes, sino verla a los ojos y decirle ´que fea eres´, eso sería suficiente”, aseguró Duval.



La pelea entre Consuelo Duval y Karla Panini



Durante la entrevista, Consuelo recordó las razones por las que encariñó con Karla Luna y reveló que se hicieron muy amigas porque ambas habían pasado por momentos muy difíciles; Sin embargo, la actriz expresó que se tomó el asunto muy personal.



Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Karla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que a mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio (…), ahí apareció Karla Luna. Ella me contó su historia, que su mejor amiga se enamora del esposo y que le dice ´pues ni pe** me enamoré´. Entonces yo decía: ´Cómo puede existir alguien así? ¿Dónde están tus valores”, recordó Consuelo.



Sin embargo, la actriz también señaló que actualmente evita ese sentimiento de “rencor”, porque una persona cercana le contó que Panini cuidaba muy bien a los hijos de su fallecida amiga, agregó.



Esta no es la primera vez que Consuelo Duval expresa sus opiniones sobre Karla Panini, pues en distintas ocasiones ha dejado en claro que no le gusta “ni siquiera escuchar su nombre”: “Una de mis mejores amigas fue Karla Luna, entonces, me mencionas a esa inmencionable (Panini) y se me revuelve el hígado bien cab***”, aseguró la actriz.