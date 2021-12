Paty Navidad habla de su relación con Carmen Salinas, quien la insultó por su postura ante el Covid-19

MÉXICO.- Luego del reciente fallecimiento de Carmen Salinas, la actual participante de MasterChef Celebrity habló sobre el distanciamiento que supuestamente existía entre ella y la actriz, un rumor que surgió luego de que Paty Navidad saliera repentinamente de Aventurera y por las polémicas declaraciones de Navidad sobre el Coivid-19, que Carmen Salinas criticó duramente.

En una entrevista para Venga la Alegría, Paty reveló que a pesar de haber tenido diferencias, ella siempre trató a Carmen con mucho respeto porque le tenía mucha admiración. También comentó que fue una gran figura para el medio y que le dejó enseñanzas muy valiosas que atesora hasta hoy.

“De mi parte jamás va a haber algo malo, al contrario, siempre la respeté y con más razón ahorita, recordarla con lo más bonito que nos deja [...] yo a la señora le viviré agradecida eternamente aquí y en otro plano donde ya se encuentre, que en algún momento pues estaremos los demás. Mi agradecimiento eterno, mi cariño y al contrario”, declaró.

Así mismo, recordó su paso por la exitosa puesta en escena de Carmen Salinas, Aventurera, la cual emprendió en 1997. Fue en el 2002 cuando Navidad dio vida a la protagonista, Elena Tejero, pero tras pocas funciones tuvo que dejar la obra por problemas de salud.

"Le agradezco que me haya invitado a ser parte de Aventurera, soy una de las aventureras. Para unos puedo no ser la mejor, para otros sí, cada público tiene sus preferidas y elegidas. Le agradezco que me haya dado trabajo, porque el trabajo de verdad es bendito”, dijo al respecto.

Finalmente, Paty agradeció la oportunidad de convivir con Salinas cuando inició su carrera en el medio, ya que asegura que fue gracias a ella que aprendió disciplina, uno de los elementos más importantes para desempeñarse en su profesión.

"Le agradezco que me haya enseñado más disciplina porque la señora tiene una fortaleza, una disciplina, una entrega, un amor a la profesión increíble [...] Yo recuerdo cuando ya estaba a punto de salir me dijo: ´Nunca nadie te va a volver a cantar Aventurera como yo´ y efectivamente”, concluyó.

La supuesta pelea entre ambas

A pesar de que la producción de Aventurera aclaró el motivo de su repentina salida, la situación dio lugar a que surgieran rumores de una posible pelea entre Paty y Carmen, así como un distanciamiento a partir de esto. Así mismo, Navidad causó polémica en los últimos meses luego de que declarara que no quería vacunarse contra el Covid-19 y dudara de que existiera la enfermedad.

Paty recibió muchas críticas de sus colegas y fue Carmen Salinas una de las primeras personas en hacer comentarios negativos de la concursante del reality, asegurando que no convenía interactuar con ella porque solo desinformaba a las personas. También llegó a decir que Navidad “no estaba bien de la cabeza”.

“No, no, con las personas que no te orientan y todo, no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes... Y le dio, verdad, el COVID; no hablé con ella, a la gente que no orienta bien a las otras personas no hay que acercarse a ellas porque están mal de la tatema, mejor no te acerques a ellas”, expresó la primera actriz para el programa Hoy.