Juan Osorio realizará homenaje de cuerpo presente para Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio y la familia de Carmen Salinas anunciaron que este sábado realizarán un homenaje de cuerpo presente para la actriz y la invitación quedó abierta para todo el público seguidor de la estrella de cine, teatro y televisión.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la propia Carmen Salinas que se invitó a todas las personas que amaban y admiraban a la intérprete, para que acompañen a sus familiares y amigos a darle el último adiós a la artista.

El señor Juan Osorio y la familia Salinas realizarán mañana sábado, 11 de diciembre, un homenaje de cuerpo presente a la señora Carmen Salinas, en el Monumento a la Madre, ubicado en avenida Insurgentes Sur, calzada Manuel Villalongín, entre colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc”, reza parte del mensaje.

Se detalló que el homenaje iniciará a las 11:00 horas y la invitación queda abierta para quien gusta acompañarlos.



Carmelita Salinas falleció en la noche del pasado jueves, después de que hace un mes fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México por un derrame cerebral, mismo que la dejó en estado de coma natural y ya no pudo despertar.



¿Cuál es la relación de Juan Osorio con Carmen Salinas?

En una entrevista que Juan Osorio otorgó a los medios a las afueras de la funeraria donde estaba siendo velada Carmen Salinas, comentó que la actriz fue como una madre para él y estaba muy afectado por su deceso.

Destacó que a la mujer, de 82 años de edad, le debía mucho, principalmente que haya creído en Niurka, quien fue su esposa hace varios años y a quien le dio la oportunidad de participar en la obra “Aventurera” cuando nadie más creía en ella.

“Sí, siempre lo he dicho y hay muchas cosas que no se me pueden olvidar, hay una parte importantísima que es cuando le fui a pedir que le diera la oportunidad cuando Niurka empezaba, que fue la primera que creyó en ella y la subimos al escenario de ‘Aventurera’”, externó.

El productor de televisión reveló que como uno de los propósitos para el próximo año es que montará la exitosa obra musical que por casi 20 años, Carmen Salinas la llevó a los escenarios de casi todo el Continente Americano, ya que él cuenta con los derechos de “Aventurera”.