Juan Osorio rompe en llanto al recordar a Carmen Salinas, a quien consideraba como una madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el lamentable fallecimiento de la primera actriz, Carmen Salinas, a sus 82 años de edad, Juan Osorio rompió en llanto al recordarla y expresar su agradecimiento hacia la mujer que consideró como a una madre.

Hace unos minutos, el productor de Televisa se presentó en la funeraria Gayosso, en Félix Cuevas, de la Ciudad de México, y externó su dolor ante la pérdida de Carmen Salinas, a quien, dijo, le debe mucho, ya que siempre ha dicho que fue como una madre para él.

Sí, siempre lo he dicho y hay muchas cosas que no se me pueden olvidar, hay una parte importantísima que es cuando le fui a pedir que le diera la oportunidad cuando Niurka empezaba, que fue la primera que creyó en ella y la subimos al escenario de ‘Aventurera’”, dijo.

En un video que fue tomado por la corresponsal de Grupo Healy en Ciudad de México, Lizbeth Álvarez, el ejecutivo de Televisa destacó que como esa, hay muchas cosas más que le tendría que agradecer a Carmelita Salinas y pidió disculpas si horas antes no quiso atender a la prensa, pero la noticia le impactó bastante y estaba indispuesto.

“Pues sí, si me impactó, y perdónenme, no es lo que comentan, que soy mam… nunca, no, jamás, hoy estoy muy dolido”, aclaró.



Juan Osorio aseguró que podría regresar “Aventurera”

El productor de “¿Qué Le Pasa a Mi Familia?” destacó el enorme talento que Carmen Salinas tenía y por el cual será siempre recordada por sus compañeros y las miles de personas que la seguían.

“La gente la reconoce. Ella se debe a un homenaje a su pueblo, gente que siempre la ayudó. ¿Cómo olvidar a nuestra ‘Corcholata’? Todos sus personajes que hizo, a sus imitaciones, su homenaje a grandes artistas”, añadió.

En cuanto a la obra musical “Aventurera”, Osorio reveló que tiene los derechos del proyecto que por casi 20 años realizó con gran éxito Carmen Salinas y por el cual desfilaron más de 20 bailarinas y cantantes que personificaron a la protagonista “Elena Tejero”.

“Tengo los derechos, y sí. Yo creo que el año próximo. Será uno de mis propósitos”, finalizó.

Después de un mes de permanecer en estado de coma y con respiración asistida causado de un derrame cerebral, Carmen Salinas falleció en la noche del jueves, en un hospital de la Ciudad de México.