"No puedo poner un pie en TV Azteca": Tania Rincón habla de su cambio a Televisa

Una de las primeras dudas que surgieron en la conversación fue cómo le hacía Rincón para poder trabajar en distintas televisoras sin perder las buenas relaciones.

"Puedes ir y venir, y ya no hay veto. Seguramente ahorita no puedo poner un pie en TV Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí porque me fui perfecto", afirmó la conductora.