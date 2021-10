Andrea Legarreta revela la razón por la que pensó en renunciar a Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta es una de las conductoras con más trayectoria en el medio artístico, sobre todo por ser una de las figuras principales del reconocido programa matutino ‘Hoy’.

La también actriz fue una de las invitadas especiales de Mara Castañeda, en su programa de YouTube ‘En casa de Mara’, donde abrió su corazón y habló de lo que le ha tocado vivir durante su carrera profesional.

Andrea Legarreta reveló que en algun momento de su vida tuvo que elegir entre la actuación y la conducción, porque uno de los papeles protagónicos que se le ofreció en su momento fue en la telenovela “3 mujeres”, pero también el programa ‘Hoy’ saldría todos los días por televisa.

Cuando no me podía decidir los productores me decían, actrices hay muchísimasy muy buena, pero conductoras, de tu edad, hay muy pocas, y por eso me quede” reveló Legarreta.

Mara Castañeda cuestionó a la conductora si ha pensado en retirarse del programa ‘Hoy’ a lo que ella reveló que habido momentos en los que si lo ha considerado, sobre todo cuando decidió hacer una familia.

Legarreta reveló que cuando se casó con Erik Rubín, uno de sus más grandes sueños era ser mamá, pero tenía miedo de no poder saber combinar su profesión con su vida personal, debido a que no fue una mamá que tuviera alguien 100% cuidando de su hijas.

A pesar de que lo llegó a considerar, al final la producción la dejaron que disfrutara de su cuarentena y además le recomendaron que trajera a sus hijas a los foros, para que pudieran estar más tiempo juntas.

“Es un trabajo que te da la oportunidad de tener una vida fuera de eso, a lo mejor en algún momento algún rose o una situación complicada con un productor pero, porque con los años te das cuenta que si donde estás tienes que estar bien ” .

La conductora agregó que ha aprendió con el tiempo a adaptarse un poco más al programa de ‘Hoy’ y que a lo mejor el de a lado no puede llegar a ser su mejor amigo pero ha sabido mantener relaciones sanas.

“Si renuncie un par de veces porque no me sentía feliz, no es como aferrarme, pero me dieron motivos para no hacerlo y lo volvimos a intentar”.