Capi Pérez asegura que hay favoritismo en "Quiero Cantar"

MÉXICO.- Capi Pérez hizo una fuerte revelación sobre el reality de "Venga la Alegría", aunque varios concursantes y gran parte del público ya se había pronunciado al respecto, sin embargo ahora el comediante admitió que los jueces tienen favoritismo hacia algunos integrantes de "Quiero Cantar".

Durante su presentación, Pérez interpretó el tema "Love" y para ello se vistió con un elegante smoking, sombrero de copa y un bastón que iba con la temática de su show. Pero antes de entrar en escenario, el programa emitió El interrogatorio, en donde los concursantes debían responder a ciertas preguntas.

Fue en esta sección que Carlos Alberto señaló que, en ciertas ocasiones, él interpretaba incorrectamente las caciones de manera intencional, y aun así recibía una buena calificación por parte del juzgado, por lo que añadio que el concurso es arbitrario, pues diaramente cambian los modos de evaluación de los participantes.

Es bueno saber que este programa totalmente arbitrario, que un día se califica de una manera y otro de otra manera. Si tienes un mal rendimiento no te tienes que preocupar, porque vas a regresar en algún momento. Hay veces que yo canto feo a propósito y me califican bien”, expresó Capi Pérez.

Como si fuera poco, durante El Interrogatorio, añadió que Patricio Borghetti, quien es parte de los jueces del reality, debía comportarse más severo con los integrantes de "Quiero Cantar", ya que se ganó la reputación de ser alguien demasiado lindo, por lo que cree que actuar más agresivo le ayudaría.

Y aunque Alberto no tiene interés en ganar el reality, confesó que se está divirtiendo a pesar de algunas amenazas que recibió por una de sus compañeras.

Kristal Silva fue quien le advirtió que podría dañarlo físicamente en caso de que ella no gane, ya que es una mujer 'muy competitiva', según expresó Capi.

"No me gustaría que saliera de aquí (Kristal Silva), incluso me ha amenazado con lastimarme físicamente. Me da miedo. Yo espero que [ella] estaba jugando, pero se le nota una mirada fuerte”, declaró el comediante.