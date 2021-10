¿Por qué Tania Rincón y su esposo no podían regresar a México?

ISLANDIA.- Tania Rincón y su esposo, Daniel Pérez, disfrutaron de unas románticas en Islandia, pero tuvieron un inconveniente al llegar a México el día de ayer, 8 de octubre. Debido a la pandemia, la conductora y su esposo tuvieron problemas en el viaje, ya que una de sus escalas era en Estados Unidos, donde necesitaban un permiso especial para ingresar.

Aunque fuera solo por una escala la pareja tenía que hacer cuarentena de 14 días antes de su viaje, de lo cual no tenían conocimiento, por lo que tuvieron que buscar otras alternativas. Según narró Rincón en sus historias de Instagram, "No pues no pueden viajar a Estados Unidos, ni siquiera de tránsito, porque necesitan un permiso del Consulado en donde les autorice llegar a Estados Unidos”, como afirma que le dijeron en el aeropuerto de Islandia.

Por fortuna encontraron la solución al problema. Luego de intentar acudir al consulado para pedir ayuda y que no les dieran respuesta, llegaron a un acuerdo con la aerolínea, quienes se hicieron responsables de la situación al no haberles notificado de este requisito.

Viajar en pandemia

La conductora habló de cómo es viajar en medio de las medidas que adoptan los países ante la pandemia, las cuales son cada vez más estrictas. "Ahorita todo está cambiando, todo cambia cada minuto y cada día si van viajar investiguen muy bien al país de viajan no solo con la aerolínea sino con la embajada nosotros si tuvimos una momento angustiante ahora que vamos hacer, o sea entra la preocupación”, dijo.

La pareja tendrá que pasar por un regreso complicado ya que deberán hacer escala en Londres y Madrid, donde cumplen con los requisitos para ingresar. También recalcó que tiene que estar pronto en México ya que el próximo lunes se integrará como conductora al programa matutino Hoy, lo cual asegura la tiene muy emocionada. Cabe recordar que Tania debutó en Las estrellas bailan Hoy por lo que se ganó la simpatía del público para ser conductora.