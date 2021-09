Tania Rincón le da la bienvenida a un nuevo integrante de la familia

MÉXICO.- Luego de despedirse de Güero, a quien Tania Rincón consideró como su “primer hijo” y hermano mayor de sus bebés, ahora la conductora le da la bienvenida a un nuevo integrante que ya conquistó los corazones de su familia.

Fue hace unos meses que la famosa compartió la terrible pérdida que enfrentó al tener que dormir a su labrador con quien estuvo a su lado por cinco años, pese al dolor que sufrió, ahora una nueva mascota llegó a su hogar de manera sorpresiva para llenarlos de alegría.

La buena noticia se compartió a través de su cuenta personal de Instagram donde la conductora estaba al lado de su esposo y contaron cómo fue que Tony, como le llamaron, llegó a sus vidas y también habló sobre Güero, el can que le dio la capacidad de amar y aceptar a otra mascota.

Tania Rincón no pudo contener las lágrimas y expresar su felicidad por recibir a Tony: “Les queremos contar la historia de este peludo que ven aquí. Cuando Güero muere, a los pocos días, a los 3 días recibí un mensaje en WhatsApp de un número desconocido que decía que sentía mucho la pérdida de Güero y que él había rescatado a un perrito, que se veía que lo utilizaban como perro de carnada para los perros de pelea y que lo encontró en la calle muy malherido”, expresó.

Me dijo que ojala lo pudieras adoptar o si no, a ayudar a difundirlo en las redes sociales. Le dije que no lo podía adoptar porque estaba muy rota, que me sentía muy mal porque estaba muy reciente lo de el Güero y que sentía que no tenía la capacidad de querer a alguien ni que podíamos recibir a alguien aquí en la casa, y toda esa semana el tema me estuvo dando vueltas y vueltas”, confesó Rincon.