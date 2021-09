Netflix lanza la primera imagen del reboot "Rebelde": así son los uniformes

MÉXICO.- A través de un Tweet, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica reveló la primera imagen del cast de Rebelde, el reboot de la telenovela mexicana que causó sensación en el 2004.

Después de casi 20 años, el drama escolar regresa a la pantalla con la nueva versión donde la escuela Elite Way School recibirá a la nueva generación de estudiantes de la mano de Netflix. De la versión original del drama salieron las carreras de muchas estrellas de la televisión mexicana, canciones inolvidables y diálogos icónicos. Uno de los elementos más destacados fue el uniforme del colegio al que asistían los protagonistas, el cual pasó a ser constantemente homenajeado y recreado y siguen recordando las generaciones que crecieron viendo la telenovela.

Es por esto que el uniforme de la nueva versión causó gran expectativa entre los fans del drama que están ansiosos por conocer el reboot. La diseñadora Nayeli de Alba le ofreció una exclusiva a la revista Elle México donde habló de los detalles del vestuario y compartió un poco del proceso creativo.

¡Qué emoción compartirles el nuevo uniforme de Rebelde! Y eso no es todo: el sábado habrá más noticias en Tudum. pic.twitter.com/cTVP05Epn9

La diseñadora fue entrevistada por Jordi Linares quien la cuestionó sobre cómo se sintió al tener que crear algo tan icónico en términos de moda como lo fue la primera versión. A esto respondió que sintió mucha presión porque no quería decepcionar a la legión de fans intentando hacer algo tan emblemático ni persiguiendo el éxito exacto que tuvo el uniforme en su momento.

"Al final del día en lo que me concentré es que, el “nuevo” Rebelde es nuevo, no pretende ser lo del pasado, en enfocarme en la generación Z, en lo que me gusta y fluir con los personajes. Este nuevo Rebelde viene a invitar a los fans del pasado a ser fans del presente y a tomar la expresión y la libertad como estandarte de esta generación", afirmó.