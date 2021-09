Victoria para Netflix "The Crown" da su primer Emmy en serie dramática

Los Ángeles, EE.UU.- "The Crown" recibió el Emmy a la mejor serie dramática, el primer galardón que consigue Netflix en esta categoría de los premios.



"The Crown" se impuso a las también nominadas "The Boys", "Bridgerton", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us".



El éxito para el gigante digital fue aún mayor cuando supo que también había ganado el premio a la mejor serie limitada (miniserie), serie antológica o película para televisiva por "The Queen's Gambit", otro gran reconocimiento que Netflix nunca había ganado antes.



"The Crown", la exitosa y elegante serie sobre la casa real británica pasó como un ciclón por estos Emmy puesto que se anotó todos los premios de drama: mejor actriz (Olivia Colman), mejor actor (Josh O'Connor), mejor actriz de reparto (Gillian Anderson), mejor actor de reparto (Tobias Menzies), mejor dirección (Jessica Hobbs) y mejor guion (Peter Morgan).

El creador y máximo cerebro de "The Crown"



Morgan precisamente, que es el creador y máximo cerebro de "The Crown", fue el encargado de dar las gracias desde Londres, ya que el equipo de la serie se reunió ahí para seguir los Emmy.



"Vamos a tener una fiesta ahora", comentó divertido pese a que en la capital británica era de madrugada.



Morgan dijo que no tenía palabras y además comentó que en dos horas debían empezar el rodaje de nuevos episodios de "The Crown".



La 73 edición de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla, se ha celebrado este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) con una gala presencial pero con aforo reducido por el coronavirus.