Emmys 2021: los looks favoritos de la alfombra roja

En definitiva el color de la noche, la nominada a mejor actriz de comedia por The flight attendant, lució un diseño en tono neón con escote de corazón y adornos en los tirantes.

4.- Yara Shahidi

La actriz y modelo recordada por su papel en la sitcom Black-ish lució un diseño de Dior con una silueta de los años 50 en un llamativo color verde.

5.- Elisabeth Olsen

La actriz es candidata al premio como mejor actriz de una miniserie o película para televisión por su papel en la serie de Marvel, Wandavision

6.- Emma Corrin

La actriz británica trajo a la vida a la Princesa del pueblo con su interpretación en The Crown, una de las series más nominadas de la noche. Corrin se está ganando un lugar muy especial en la moda por sus arriesgadas apuestas, esta vez está luciendo un diseño monocromático de Miu Miu con accesorios muy peciliares.

Emma Corrin en Miu Miu #Emmys �� Mejor outfit de la noche para mi. Se siente tan conceptual y sin esfuerzo que es bello. pic.twitter.com/qFC5g0Zgwr — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) September 19, 2021

7.- Mandy Moore

La actriz destacó con un diseño de Carolina Herrera en color rojo para asistir a la ceremonia donde está nominada a mejor actriz por su papel en This is us.

8.- Sarah Paulson

La actriz también optó por un diseño de Carolina Herrera en color rojo de su colección de primavera 2022.