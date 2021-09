"La Desalmada" recibe a Daniel Elbittar en su primer protagónico en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos intentos fallidos de trabajar con el productor José Alberto Castro, el actor venezolano Daniel Elbittar ha confirmado que la tercera es la vencida, al lograr colocarse en el gusto del público con su personaje de "César", en la novela "La Desalmada".

El actor ha conseguido hacer mancuerna con el reconocido productor al interpretar el personaje de César, quien busca vengarse del personaje de Octavio Toscano (Eduardo Santamarina), además de formar parte del triángulo amoroso de los protagonistas José Ron y Livia Brito.

Pero esta no es la primera ocasión que el público mexicano tiene la oportunidad de ver el rostro de Elbittar, ya que ha participado en diversas producciones de TV Azteca, Univisión, Venevisión y Telemundo, pero esta es la primera vez que el venezolano realiza un trabajo protagónico para Televisa.

Televisa le da su protagónico

Para el actor esto se había vuelto en una meta a alcanzar desde el 2006, año en el que inició a labrar una carrera actoral en México. Pero es hasta ahora que Elbittar logró convencer a "El Güero" Castro para darle una oportunidad, así lo contó a medios de comunicación nacionales, donde explicó como ha sido su participación en el melodrama que ha cautivado al público del canal Las Estrellas.

"Tengo la bendición de hacer el personaje de César, que entró en el capítulo 28 de la historia, pero entra a hacer desastres; estoy bien feliz porque es mi primer proyecto completo con Televisa, y es algo que yo había soñado y anehlado desde que pisé y comencé a trabajar en México en el 2006. El tiempo de Dios es perfecto, aunque suene trillado, todo se dio como tiene que suceder", explicó el actor.

A decir del histrión, ya había un canal de comunicación con la producción de "El Güero" Castro desde hace tres años, "En esta oportunidad me llamaron para verme en el personaje; volé de la ciudad de Miami a la Ciudad de México para hacer la prueba, y me dijeron que me dejara la barba larga porque me había quedado con el personaje", afirmó Elbittar.

¿Es César un villano o víctima?

A decir de Daniel, no considera que su personaje sea un villano, más bien lo ve como un vengador, alguien que busca justicia tras la muerte de su hija quemada en un incendio y de su esposa, quien fallece de depresión después del siniestro.

"Cuando César sale de la cárcel está dispuesto a vengarse, y en el camino se enamora del personaje de Fernanda porque ambos tienes el mismo propósito de vengarse de Octavio Toscano", narró Daniel.

Para Daniel la venganza no es una opción, así lo afirmó, "Yo no soy una persona vengativa, considero que todo se puede resolver con amor, con conversaciones y con paz", precisó.

Una gran oportunidad para el actor

Sin duda para Daniel Elbittar esta es una gran oportunidad para colocarse entre el gusto del público nacional, además que Televisa es una gran plataforma para el talento actoral.

Daniel ya ha participado en otros proyectos con varios de los miembros de su equipo actual, "Ya había trabajado con Kimberly Dos Ramos, su primera telenovela la hicimos juntos, se llamaba 'La calle de los sueños', en Venezuela, y ella era una niña", recordó.

Pero no son los únicos miembros del staff con los que ha compartido créditos con anterioridad, "Con Marjorie hice una telenovela en Miami que se llamó 'Pecadora'; es buenísmo que estemos ahora los tres trabajando como venezolanos. Con Lalo Santamarina también tuve oportunidad de compartir en la producción de Telemundo 'El secreto de Selena'", comentó.

Agradecido con México

Daniel Elbittar no está solo en esta nueva aventura, lo acomapañan su esposa, la también actriz Sabrina Seara y su hijo, con los cuales tiene varios años viviendo entre México y Miami.

Durante la pandemia la familia se refugió la mayor parte de su tiempo en el vecino país del norte, en Miami, pero al siempre estar viajando por el trabajo de actores, decidieron cambiar su residencia a México por un largo tiempo.

"México es mi segundo hogar, tenemos muchos años viviendo entre México y Estados Unidos, pero ahora lo convertí en una casa; mi familia está aquí conmigo y mi hijo comenzó a estudiar aquí", expresó el actor.