Muere James M. Tyler: actor que interpretó a Ghunter en 'Friends'

ESTADOS UNIDOS.- Por medio de su cuenta de Twitter, el productor Kevin Bright confirmó la muerte de James Michael Tyler. El actor padecía cáncer de próstata y en junio anunció que su enfermedad estaba en estaba muy avanzada, "Está en etapa tardía, así que probablemente me atrapará”, dijo el actor de 59 años.

"James Michael Tyler, nuestro Gunther, falleció anoche. Fue una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a otros. Dios te bendiga, James, Gunther vivirá por siempre", fueron las palabras que el productor le dedicó a su colega.

El actor formó parte de una de las sitcoms más populares de la industria del entretenimiento, Friends, donde interpretó a Gunther, el icónico personaje empleado de la cafetería que frecuentaban los protagonistas. Gunther estuvo presente a lo largo de toda la serie y sus apariciones siempre estaban cargadas de humor, en particular por sus sentimientos hacia Rachel, quien no le correspondía.

En los últimos años, Tyler no estuvo muy activo en el medio y apenas tuvo algunas apariciones en series. Los cortometrajes The Gesture and The Word y Proccessing fueron sus últimos proyectos. También tuvo una breve aparición en el especial Friends: The Reunion que se emitió el 27 de mayo en HBO Max.

Courtney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry hablaron con él a través de una videollamada. Ahí fue donde el actor habló de su enfermedad y compartió con sus compañeros algunas anécdotas de sus años grabando la serie.

Su lucha contra el cáncer

En una entrevista para Today Show el 20 de junio, Tyler habló de los detalles de su enfermedad. "Me lo diagnosticaron en septiembre de 2018, cuando ya se había extendido hasta los huesos", reveló. Su padecimiento se complicó en los últimos años ya que la enfermedad comenzó a mutar hasta el punto en que le impidió caminar.

Luego de llevar una terapia hormonal que le funcionó "de manera asombrosa y le permitió seguir con su vida con regularidad", la enfermedad finalmente se extendió hasta sus huesos y su columna vertebral, lo que le provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo. Warner Bros, por medio de la cuenta oficial de Friends lamentó la muerte del actor y envió sus condolencias a sus familiares.