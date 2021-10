Liberan el tráiler de 'Scream 5': detalles y fecha de estreno

ESTADOS UNIDOS.- Hace 25 años se estrenó la primera entrega del clásico de terror Scream y su nueva entrega ya tiene tráiler oficial. Esta será la quinta vez que una racha de brutales asesinatos aterrorice la ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino portará la máscara de Ghostface para acechar a un grupo de adolescentes.

Así lo reveló el tráiler que se liberó este martes 12 de octubre a través del canal de YouTube de Paramount Pictures, la casa productora que trae la nueva entrega. Sidney Prescott (Neve Campbell) regresa a la ciudad para descubrir al asesino, con la ayuda de la reportera Gale Weathers, interpretada de nuevo por Courtney Cox. En la cinta también estará presente David Arquette, quien interpretará a Dewey Riley.

Courteney Cox aseguró en una entrevista con The Drew Barrymore Show que la cinta no es un remake ni un reboot, sino una continuación del legado que Wes Craven y Kevin Williamson crearon en los 90. "Es una nueva franquicia. Es moderna, da miedo, es sencillamente un nuevo Scream. No es un reinicio, no es un remake, es un nuevo lanzamiento. Creo que será fantástico", dijo la actriz.

La nueva película estará dirigida Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y se ambienta años después de la cuarta entrega. Los jóvnes cineastas cuentan con una vasta experiencia en el género de terror con trabajos como V/H/S, Southbound y Devil’s Due.



Los nuevos rostros de la franquicia

La película emocionó a los fans del clásico noventero al confirmar que los actores de la versión original estarían presentes, pero también se ha generado expectativa en torno a los nuevos rostros que se integran a la franquicia.

Porque 200 mil tributos y homenajes nunca serán suficientes para el poco creativo cine de terror:



Drew Barrymore Jenna Ortega

SCREAM (1996) SCREAM (2022)#ScreamMovie pic.twitter.com/WbGXlyTCb5 — La Day (@DaYkirii) October 12, 2021

Entre ellos se encuentra Jack Quaid, actor de The Boys; Jenna Ortega, uno de los rostros más queridos de la serie de Netflix, You, y la prometedora Melissa Barrera, quien debutó por todo lo alto con el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Hights. Barrera comentó para la revista Los40: "Estamos muy emocionados de haber regresado a esta quinta entrega y seguir contando esta historia en homenaje a Wes. Es la primera película que se hace sin él. Significaba mucho que todos [los veteranos] regresaran". La película llegará a los cines mexicanos el 12 de enero del 2022.