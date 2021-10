"Chucky": la perversa mente del muñeco diabólico aterriza en la televisión

Los Ángeles.- La perversa mente del muñeco de "Child's Play" (1988) aterriza por primera vez en la pequeña pantalla con "Chucky", una serie que estrena este martes el canal Syfy en Estados Unidos y que amplía esta famosa y longeva saga de terror.



Con Don Mancini, el creador de la saga, al mando de esta serie, "Chucky" retoma la espeluznante figura de este juguete que ha aterrorizado a niños y adultos durante décadas.



Kim Garland, guionista latina y pieza clave de la serie, dijo que Chucky es un villano "muy singular" en el mundo del "slasher".

El "slasher" es un subgénero del terror que gira en torno a temibles asesinos que acosan y matan, uno por uno y normalmente con armas blancas, a un grupo de personas con la venganza como razón habitual.

Estamos acostumbrados en el 'slasher' a malvados como Michael Myers ('Halloween'), Jason ('Friday the 13th'), Freddy Krueger ('A Nightmare on Elm Street'), Ghostface ('Scream')... Y todos ellos son tipos grandes: te reducen físicamente para matarte. Pero Chucky es diferente. Él no te puede acosar físicamente así que Chucky tiene que ser realmente inteligente y astuto"