Child's Play: La nueva serie de "Chucky" para Netflix

ESTADOS UNIDOS.- La primera película de Chucky, dirigida por Tom Holland (no, no es el Tom Holland que está negociando 6 nuevas películas como Spider-Man, ese Holland no había nacido en el 88), contaba la historia de un solitario niño que recibe un juguete que promete convertirse en su mejor amigo, el problema era que ese muñeco pelirrojo, con pecas y un adorable overol escondía el alma de un brutal asesino que logró introducirse en él con un ritual satánico, y que ahora quería al niño para volver a vivir.

En el proceso, Chucky va por ahí causando problemas y matando a todo el que se acercaba a ese pobre niño, y, obviamente, nadie le creía cuando decía que su juguete cobraba vida y era un psicópata, hasta que era demasiado tarde y tenían a Chucky justo en frente y sosteniendo un filoso cuchillo con sus pequeñas manitas de plástico.

Child's Play fue un clásico de los años 80 y, para muchos, es una película de culto que, aunque ya no asusta, trae buenos recuerdos de terror. La película fue tan icónica que en 2019 se estrenó una nueva versión con Mark Hamil (Luke Skywalker) como la voz de un tenebroso nuevo muñeco que ya no está poseído, sino que era un juguete con un programa de inteligencia artificial que se sale de control y quiere matarlos a todos (no es una de las mejores películas de terror de la década, pero no está tan mal), y ahora Chucky regresa de nuevo, pero esta vez a la televisión.

SyFy y NBCUniversal unieron fuerzas para traer al muñeco diabólico de vuelta con una serie que lleva el nombre de Chucky y se estrena en 2021.



LA SINOPSIS DE LA SERIE

En la nueva serie de televisión CHUCKY, después de que un muñeco Chucky vintage aparece en una venta de garage suburbana, una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de asesinatos horribles comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad. Mientras tanto, la llegada de enemigos, y aliados, del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los asesinatos, así como los orígenes no contados del muñeco demonio como un niño aparentemente ordinario que de alguna manera se convirtió en este notorio monstruo.

Básicamente, esta serie tiene lugar en el presente, pero hace un viaje al pasado para mostrarnos la historia del criminal que se encuentra dentro del cuerpo de Chucky, por lo que será una historia de origen inspirada en el personaje clásico. Nada de inteligencia artificial y esas cosas.

Como todos los fanáticos del cine de terror de los 80 saben, La franquicia de Child's Play (que eventualmente nos presentó a la novia y al hijo de Chucky) sigue a un famoso asesino en serie que escapa a la muerte transfiriendo su espíritu a un juguete para niños. Comenzó en 1988 con Child's Play y desde entonces ha generado seis secuelas y una nueva versión, además, el creador de la franquicia, Don Mancini, está planeando una octava película, que insinuó que podría estar conectada con la franquicia Nightmare on Elm Street y Freddie Krueger.

Para quienes tienen dudas de la serie, la buena noticia es que Don Mancini está a cargo del proyecto y se asegurará de mantener la esencia de Chucky y el estilo que fue tan popular en los 80. Esta vez, el actor Brad Dourif, de One Flew over the Cuckoo's Nest, Dune, Alien:Resurrection y Lord of the Rings, dará voz al muñeco malvado.



EL REPARTO

De acuerdo con Collider, el actor Devon Sawa (Destino final) tendrá un papel importante en la serie de Syfy. Las fuentes además dicen que Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson (PEN15) y Alyvia Alyn Lind (The Young and the Restless) interpretarán a los cuatro jóvenes protagonistas.

El año pasado se confirmó que Brad Dourif volvería a interpretar su papel de la voz de Chucky y que Jennifer Tilly, quien interpretó a Tiffany Valentine en Bride of Chucky, Seed of Chucky, Curse of Chucky y Cult of Chucky, también estaría involucrada en la serie.