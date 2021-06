Friends: El elenco se reúne nuevamente para el Carpool Karaoke junto a James Corden 

ESTADOS UNIDOS.- La reunión del elenco de Friends no estaba completa sin un Karaoke en carro al lado de James Corden, quien es conocido por su dinámica de llevar famosos en un paseo mientras cantan alguna canción representativa del artista. Tal fue el caso del elenco de la serie de Warner Bros, quienes se reúnen nuevamente para repetir esta actividad, no sin antes expresar todos los sentimientos que experimentaron durante la filmación del reencuentro.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry tuvieron un divertido paseo por los estudios de Warner Bros en un carro de golf mientras cantaban la legendaria canción que formaba parte del “opening” de la serie, el tema “I’ll be there for you” de The Rembrandt.

La escena comienza con James Corden en un intento por grabar el recorrido hacia donde filmaban el reencuentro de Friends, pero es interrumpido por quienes presentan el personaje de Phoebe y Monica tras pedirle un aventón por ir demasiado tarde a su destino. Después, la interrupción no termina para James, pues segundos después son los intérpretes de Joe y Rachel quienes le piden detenerse. Por último, ahora son los personajes de Chandler y Ross que paran al conductor que solo intenta hablar en cámara.

Una vez que todo el elenco se encuentra presente en el carrito de golf, empieza la emoción del paseo, la diversión, risas y confesiones emotivas que experimentaron los actores durante el film del reencuentro. Jennifer Aniston aseguró haberse sentido conmovida una vez que entró al departamento de Mónica, el cual no veía hace tanto tiempo, por lo que dice que no esperaba que la nostalgia le llegara de golpe, a lo que todos confirman ese sentimiento.

Ha sido realmente significativo y sentimental estar aquí en el set, y finalmente estar en el mismo lugar todos juntos después de tanto tiempo. De verdad fue realmente hermoso”, expresa David.

Ante esta revelación Lisa comienza a llorar y hay quienes se abrazan entre sí para coincidir con lo que todos estuvieron sintiendo durante el rodaje. Después, James propone escuchar un poco de música para que todos se sientan mejor, el elenco acepta pero no esperaban que el conductor reprodujera la icónica canción que define a la serie que interpretaron por tantos años. El cast cantó alegremente e incluyeron los aplausos que realizaban durante el intro de “Friends”.

Como si no fuera suficiente, su simpático chofer los termina llevando a su lugar característico para tomar un café “Central Perk”, dentro del set de grabaciones. Ahí el presentador comenzó a dar un recorrido por las habitaciones y recreó algunas de las escenas más memorables de la serie.

Durante la entrevista platicaron más sobre lo que había traído "Friends" a sus vidas, tanto en su carrera profesional como vida personal, además de lo que significó sentimentalmente todo el rodaje y el reencuentro. Las risas y lágrimas no faltaron entre el elenco e incluso en James Corden.