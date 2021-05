"Friends: The Reunion": Entre lágrimas y nostalgia se reúne el elenco de la icónica serie

CIUDAD DE MÉXICO.- El piso de Rachel y Monica, el café Central Perk y el apartamento de Chandler y Joey. Ahí vuelven las estrellas de "Friends" en un especial con incontables lágrimas y abrazos que HBO Max ha preparado para reunir al reparto de una de las comedias más exitosas de la televisión.



"Friends: The Reunion" es el título de este programa repleto de nostalgia que presentará el jueves la plataforma digital y al que este miércoles tuvo acceso la prensa con el compromiso de no revelar detalles relevantes de la trama hasta su estreno.



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los seis inolvidables protagonistas de "Friends", regresan en este especial 17 años después de la emisión del último episodio para compartir anécdotas y curiosidades de la serie.



Pero no son los únicos que aparecen en "Friends: The Reunion", ya que David Crane y Marta Kauffman, los creadores de esta comedia, también participan en este programa desvelando algunos secretos de "Friends" como, por ejemplo, los detalles del cásting.



Aunque los millones de seguidores de "Friends" soñaban con nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no es un episodio de ficción sino un programa retrospectivo de entrevistas con el elenco.

"Friends" se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y cerró el 6 de mayo de 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios que la convirtieron en un fenómeno de la pequeña pantalla a escala mundial.



El reencuentro, que se presentará más de un año después de lo previsto por culpa de la pandemia, incluye asimismo a figuras de todo tipo como Lady Gaga, Malala Yousafzai, David Beckham o Justin Bieber.





El capítulo extra tiró la casa por la ventana al contar también como invitados con BTS, Reese Witherspoon, Tom Selleck, Mindy Kaling, Kit Harington, Cara Delevingne o Cindy Crawford.



Además, el cómico y presentador James Corden fue el escogido para ser el maestro de ceremonias de "Friends: The Reunion" entrevistando a los seis protagonistas de la serie.