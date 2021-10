Jake Gyllenhaal: "Mi 'crush' por Jennifer Aniston hizo muy dificiles las escenas de sexo"

ESTADOS UNIDOS.- Las chispas volaban en el set de "The Good Girl", según Jake Gyllenhaal, quien admitió que estaba "enamorado" de su coprotagonista Jennifer Aniston.

El protagonista de "The Guilty", de 40 años, habló sobre su excompañera de pantalla durante una aparición en "The Howard Stern Show" y admitió que fue difícil filmar escenas de amor con Aniston, de 52 años, mientras trabajaba en el drama romántico de 2002 debido a su enamoramiento.

"(Filmar las escenas de amor sexo) fue una tortura, sí lo fue", comentó Gyllenhaal en el programa mientras sonreía y agregó, "Pero tampoco fue una tortura. Quiero decir, vamos, fue como una mezcla de ambos".

Una escena íntima rodeado de mucha gente

A decir del actor, no es tan sencillo desarrollar una escena íntima en medio de una producción, aunado al detalle de su atracción por Aniston, esto se vuelve más complicado.

“Extrañamente, las escenas de amor son incómodas, porque tal vez hay 30 o 50 personas viéndolas. Eso no me enciende”, continuó. “Es extrañamente mecánico. Y también es un baile, estás coreografiando para una cámara. Puedes entrar, pero es como una escena de pelea, tienes que coreografiar esas escenas", afirmó.

El actor de "Brokeback Mountain" también explicó que se empleó cierto método que involucraba una almohada. “Se utilizó la técnica de la almohada”, dijo. "Eso fue simplemente preventivo y se usó generalmente siempre cuando en realidad estaba en un lugar horizontal en esa película".

Dijo: “Creo que en realidad fue una sugerencia de Jennifer. Ella fue muy amable al sugerirlo antes de comenzar. Ella estaba como, 'Estoy poniendo una almohada aquí'".

Gyllenhaal se enamora por primera vez

En 2016, Gyllenhaal reveló por primera vez que le gustaba la estrella de "Friends". “Ella es dura, ya sabes, no es agradable. Es tan difícil de elogiar”, le dijo a People. “Diré que estuve enamorado de ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil... Yo estaba... um, sí. Eso es todo lo que voy a decir. Fue encantador. No fue difícil, eso es lo que diría".

Gyllenhaal admitió en ese momento que no era fanático de la exitosa comedia de NBC, pero estaba sorprendido por su "personalidad desde lejos y las películas en las que estaba".

Si bien Gyllenhaal acaba de hacer su primera aparición en la alfombra roja con su novia modelo Jeanne Cadieu, Aniston dijo recientemente que está lista para tener una cita nuevamente.

“Nadie de importancia ha llegado a mi radar todavía, pero creo que es el momento. Creo que estoy listo para compartirme con otro", dijo la exestrella de "Friends" a Bruce Bozzi en "Radio Andy" de SiriusXM.

Aniston busca su destino

La actriz de "The Morning Show" expresó que ha estado en relaciones durante casi 30 años (Aniston estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005 y Justin Theroux de 2015 a 2017), pero realmente disfrutó su tiempo a solas durante los últimos años.