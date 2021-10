'Búnker' la nueva serie mexicana de HBO Max que critica al patriarcado y al materialismo

MÉXICO.- Una crítica hacia el patriarcado pero también hacia aquellas personas que únicamente ven por las posesiones materiales en lugar de conectar con la gente es un poco de lo que podrá verse en la serie Búnker, de HBO Max.

El programa se estrenó este lunes en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde se proyectó el primer episodio con la presencia del elenco y prensa. La historia está protagonizada por Miguel Rodarte, quien interpreta a Napoleón, un hombre de negocios con una moral dudosa y Bruno Bichir que da vida a Vladimiro quien pasa el tiempo dentro de un viejo búnker instalado en el sótano de su casa y donde puede olvidarse del resto del mundo.



"Toda comedia siempre lleva una crítica de por medio y en este caso se están hablando de dos personajes que encabezan un patriarcado y un universo alrededor de todas las implicaciones que esto tiene de vidas destrozadas, personas rotas, familias separadas y al final del día este encuentro de estos dos patriarcas va a detonar un universo en el que vamos a ver mucho de lo que se critica, de lo que ocasiona el patriarcado y todas las deficiencias que esto trae", adelantó Miguel Rodarte.



Tanto el actor como Bichir y Giselle Kuri, entre otros, realizaron una conferencia de prensa al salir de la función de estreno realizada en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca. "Es también una crítica a las altas esferas pero ciertamente Napoleón lo que tiene es una desconexión muy fuerte con el mundo natural desde tener un parque acuático, abusar de los animales. El no tener una conexión con las personas ni con su propia familia lo hacen un ser que está completamente aislado del universo", dijo Rodarte.

"Mi personaje está buscando siempre el poder en el universo exterior entonces cree que el dinero y el manejar negocios internacionales, lícitos o no, lo hacen más fuerte y al acumular esa fortuna hay un malentendido y hay muchas personas en México y en el mundo que están conectados con esa frecuencia de estar buscando todo hacia afuera y nada hacia adentro".

Un proyecto que se enfrentó a la pandemia



Dentro de la edición 36 del FICG el elenco de la serie de comedia demostró que no todo es cine en este tipo de encuentros. El director Joe Rendón compartió su emoción de haber visto el primer episodio en pantalla grande y compartió que la historia original de "Búnker" fue concebida por un equipo argentino y se adaptó al escenario mexicano.

La serie próxima a estrenarse se grabó a inicios de año en el pico de la pandemia con protocolos de seguridad lo cual no impidió que registraran casos positivos de Covid-19, detalló Rendón. "Es una serie muy distinta a lo que hay en el mercado latinoamericano en general por lo arriesgada que es, la primera vez que la leí me llamó la atención la cantidad de submundos", compartió. "Había habido en los contenidos una oleada de comedias románticas que no se habían atrevido tanto a explorar otro tipo de comedias. Históricamente el pastelazo en México funciona muy bien y es muy padre y es muy divertido pero no necesariamente es el único tipo de comedia que se puede hacer y cuando tienes un elenco como este que tiene matices tan exquisitos es cuando puedes darte la licencia de explorar una cosa más arriesgada".